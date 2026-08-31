Coahuila destaca en la Copa del Mundo de Tiro con Arco: Javier Díaz

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Saltillo
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    Coahuila destaca en la Copa del Mundo de Tiro con Arco: Javier Díaz
    Javier Díaz, alcalde Saltillo, resaltó la presencia de deportistas coahuilenses en la competencia y señaló que el torneo proyectará a la capital del estado como sede de un evento deportivo internacional. CORTESÍA

Cuatro de los siete arqueros mexicanos que competirán en la justa internacional son originarios del estado

La ciudad de Saltillo se prepara para recibir la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco a partir del próximo 8 de septiembre, un evento internacional que reunirá a atletas de 17 países.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó la notable representación que tendrá la entidad en esta competencia tras su reciente visita a la Ciudad de México.

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En el marco de la presentación del torneo, el Edil resaltó la calidad de los deportistas locales y su presencia en la delegación nacional.

“De lo que nos llena de orgullo es que de los siete arqueros mexicanos que van a representar a nuestro país en esta final de la Copa del Mundo, cuatro son coahuilenses”, puntualizó Díaz González.

El Munícipe recalcó la relevancia de este deporte en el estado y la proyección que brinda a la capital coahuilense en el mapa deportivo internacional.

“Ese es el nivel deportivo que tiene Coahuila en esta gran disciplina como es el tiro con arco”, afirmó durante la entrevista con medios locales.

Ante la magnitud de la competencia, Díaz González exhortó a los ciudadanos a sumarse a las actividades para disfrutar del talento de 32 arqueros procedentes de diversas naciones.

“Pedirles a las y los saltillenses poder ser parte de este gran evento internacional que va a sumar a 17 países para poder tener un gran espectáculo deportivo”, expresó el Alcalde.

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Finalmente, el mandatario municipal enfatizó que su trayectoria deportiva le ha brindado herramientas clave como la perseverancia y la disciplina para afrontar los retos cotidianos de la función pública.

“El tema del deporte te da la posibilidad de prepararte para cualquier reto o meta que tengas en el corto, mediano y largo plazo”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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