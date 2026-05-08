Coahuila impulsa justicia digital con plataforma para trámites judiciales remotos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Coahuila impulsa justicia digital con plataforma para trámites judiciales remotos
    El Poder Judicial de Coahuila promueve el uso de “Poder en línea” para realizar trámites judiciales remotos. CORTESÍA

Sistema permite enviar demandas, consultar expedientes y firmar documentos desde dispositivos móviles

El Poder Judicial de Coahuila exhortó a las y los abogados litigantes que aún no cuentan con registro en la plataforma “Poder en línea” a crear su cuenta y utilizar las herramientas digitales que permiten realizar trámites judiciales de manera remota, segura y ágil.

Considerado uno de los modelos más avanzados de justicia digital en el país, el sistema ha fortalecido el acceso a los servicios judiciales mediante tecnología que reduce tiempos, costos y traslados físicos innecesarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/congreso-de-coahuila-adecuara-ley-tras-fallo-sobre-violencia-vicaria-BB20564885

Actualmente, todos los asuntos que se tramitan en juzgados de primera instancia pueden gestionarse completamente en línea desde cualquier dispositivo móvil, sin importar la materia jurídica.

De acuerdo con cifras del Poder Judicial, durante 2025 se recibieron más de 507 mil demandas iniciales y promociones digitales provenientes de los ocho distritos judiciales de Coahuila. Además, se agendaron más de 7 mil citas y se habilitaron más de 29 mil expedientes para consulta electrónica.

La plataforma puede utilizarse a través del portal oficial o mediante la aplicación móvil “Poder en Líne@”, disponible para sistemas Android y iOS.

Entre las funciones que ofrece destacan el envío de demandas y promociones, consulta de expedientes virtuales, programación de citas, gestión de boletas actuariales y recepción de notificaciones sobre el estado de los procesos judiciales.

El sistema incorpora medidas de seguridad digital mediante autenticación biométrica con huella digital o reconocimiento facial, además de un token de cuatro dígitos para firmar electrónicamente documentos y trámites.

Las personas interesadas en registrarse deberán contar con identificación oficial vigente, CURP, número telefónico y un dispositivo con capacidad para grabar audio y video. De manera opcional, también podrán anexar su cédula profesional digitalizada.

Esta estrategia forma parte del programa “cero papel” impulsado por el Poder Judicial de Coahuila para modernizar la administración de justicia, disminuir el uso de expedientes impresos y agilizar la atención a la ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/no-estan-solas-celebra-ayuda-rosa-a-madres-sobrevivientes-y-pacientes-con-cancer-en-saltillo-ID20548527

Asimismo, se informó que las demandas y promociones de materias mercantil, laboral y civil con especialización hipotecaria deberán presentarse electrónicamente mediante la plataforma, mientras que únicamente los anexos originales podrán entregarse físicamente en la Oficialía de Partes de Ciudad Judicial de Saltillo.

Con estas herramientas, las y los usuarios pueden consultar expedientes, dar seguimiento a sus procesos y presentar promociones digitales sin acudir presencialmente a los juzgados, fortaleciendo así la transparencia, eficiencia y acceso a la justicia en la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Abogados
Plataformas Digitales
trámites

Organizaciones


Poder Judicial

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Economía, en peligro

Economía, en peligro
CUARTOSCURO

México: ¿Extraditar o resistir?
true

POLITICÓN: Teme Morena en Coahuila costo electoral por narcoacusaciones de EU

Familiares señalaron que horas antes habían convivido con la víctima y no detectaron alguna situación que hiciera pensar en una posible tragedia.

Hallan sin vida a hombre dentro de su vivienda en Ramos Arizpe

Mayra Valdés, titular de la Secretaría de las Mujeres, mencionó que Coahuila cuenta actualmente con 633 espacios seguros denominados Puntos Violeta.

Prevén aumento de violencia familiar por altas temperaturas en Coahuila
La Secretaría de las Mujeres aseguró que en Coahuila la violencia vicaria siempre se ha aplicado exclusivamente para proteger a mujeres.

Respalda Secretaría de las Mujeres fallo sobre violencia vicaria en Coahuila
La OMS aseguró que el riesgo para la población de las Islas Canarias cuando llegue a este territorio el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus es bajo y consideró que atender a los pasajeros que se encuentran en el crucero es un deber moral.

La OMS anticipa brote ‘limitado’ de hantavirus mientras se busca a más infectados
Un petrolero (izquierda) y un barco con autos, fondeados en el golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde las costas de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, informó AP.

Emiratos reporta un ataque mientras se pone a prueba el alto al fuego en la guerra con Irán