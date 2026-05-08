Coahuila impulsa justicia digital con plataforma para trámites judiciales remotos

Considerado uno de los modelos más avanzados de justicia digital en el país, el sistema ha fortalecido el acceso a los servicios judiciales mediante tecnología que reduce tiempos, costos y traslados físicos innecesarios.

El Poder Judicial de Coahuila exhortó a las y los abogados litigantes que aún no cuentan con registro en la plataforma “Poder en línea” a crear su cuenta y utilizar las herramientas digitales que permiten realizar trámites judiciales de manera remota, segura y ágil.

Actualmente, todos los asuntos que se tramitan en juzgados de primera instancia pueden gestionarse completamente en línea desde cualquier dispositivo móvil, sin importar la materia jurídica.

De acuerdo con cifras del Poder Judicial, durante 2025 se recibieron más de 507 mil demandas iniciales y promociones digitales provenientes de los ocho distritos judiciales de Coahuila. Además, se agendaron más de 7 mil citas y se habilitaron más de 29 mil expedientes para consulta electrónica.

La plataforma puede utilizarse a través del portal oficial o mediante la aplicación móvil “Poder en Líne@”, disponible para sistemas Android y iOS.

Entre las funciones que ofrece destacan el envío de demandas y promociones, consulta de expedientes virtuales, programación de citas, gestión de boletas actuariales y recepción de notificaciones sobre el estado de los procesos judiciales.

El sistema incorpora medidas de seguridad digital mediante autenticación biométrica con huella digital o reconocimiento facial, además de un token de cuatro dígitos para firmar electrónicamente documentos y trámites.

Las personas interesadas en registrarse deberán contar con identificación oficial vigente, CURP, número telefónico y un dispositivo con capacidad para grabar audio y video. De manera opcional, también podrán anexar su cédula profesional digitalizada.

Esta estrategia forma parte del programa “cero papel” impulsado por el Poder Judicial de Coahuila para modernizar la administración de justicia, disminuir el uso de expedientes impresos y agilizar la atención a la ciudadanía.