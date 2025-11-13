Coahuila incorpora la materia ‘Ser +’ para enfrentar crisis de salud mental

El Secretario de Educación , Emmanuel Garza , explicó que este cambio forma parte de la Estrategia Impulso Educativo, que coloca la salud emocional en el centro de la agenda pública.

Ante una creciente crisis de salud mental entre niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Educación de Coahuila incorporará de manera oficial la materia “Ser +” al plan de estudios estatal, con el objetivo de fortalecer las habilidades socioemocionales de más de 580 mil estudiantes.

Señaló que el diagnóstico aplicado en las escuelas reveló cifras alarmantes: cuatro de cada 10 alumnos viven algún tipo de violencia en sus entornos y más del 38 por ciento están expuestos al consumo de sustancias.

A estas problemáticas se suma un dato crítico: el 20 por ciento del alumnado de educación básica y media superior ha considerado seriamente quitarse la vida, porcentaje que se eleva al 40% entre las niñas y llega hasta el 58 por ciento en quinto de primaria.

Por su parte, Paola Rodríguez, titular de Inspira Coahuila, recordó que solo en 2024 se registraron 333 suicidios en el estado, de los cuales 14 fueron de menores de edad, lo que obliga a actuar con urgencia.

La nueva materia “Ser +” está diseñada para desarrollar en los jóvenes habilidades como autoconocimiento, autorregulación, colaboración y empatía. Estará acompañada de más de 420 fichas didácticas para los diferentes niveles educativos y comenzará su réplica masiva en el ciclo 2025-2026.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: fortalecen alianza Gobierno-universidades para capacitar mano de obra