Coahuila: problemas económicos, entre principales factores de suicidio en hombres

El caso del docente que intentó quitarse la vida dentro de una secundaria en el oriente de Saltillo volvió a poner atención sobre los factores que pueden detonar una crisis suicida entre hombres adultos, donde las dificultades económicas suelen aparecer como uno de los principales elementos de riesgo; de acuerdo con información de la Policía Municipal, una de las líneas señaladas en el reporte preliminar estaría relacionada con problemas financieros que atravesaba el maestro. Al respecto, la doctora Karla Valdés, psicoterapeuta y suicidóloga, explicó que, a nivel internacional y también en México, los hombres registran mayores tasas de muerte por suicidio, principalmente porque suelen pedir menos ayuda, tienen dificultades para reconocer el malestar emocional y acumulan presión hasta llegar a un punto de desborde.

Indicó que, en hombres de entre 25 y 45 años, los problemas económicos aparecen frecuentemente como detonantes, sobre todo cuando están ligados a la percepción de pérdida de estabilidad, estatus o capacidad de proveer a la familia. Añadió que factores como rupturas de pareja, desempleo, conflictos familiares o sentimientos de fracaso también suelen influir en este tipo de crisis, aunque aclaró que un intento de suicidio nunca responde a una sola causa. “Seguramente puede haber problemas económicos, pero atrás de esos problemas también puede haber una situación familiar, laboral o emocional que se va acumulando”, señaló. Señaló que es común que quienes atraviesan un intento de suicidio intenten ocultarlo o justificarlo como accidente, debido al estigma social que todavía existe alrededor de la salud mental y el miedo al juicio social, principales barreras para pedir ayuda, especialmente entre hombres, quienes suelen enfrentar presiones culturales relacionadas con fortaleza, control emocional y productividad. Ante ello, resaltó la necesidad de fortalecer la atención preventiva en salud mental y generar entornos donde las personas puedan expresar malestar emocional sin temor a ser señaladas.

“Tenemos que apostarle a los factores protectores, apostarle a la salud mental, tratar de desarrollar habilidades, tratar de quitar estos estigmas a la salud mental para que las personas no solo tengan factores de riesgo, porque todos los vamos a tener, pero que también tenga estas herramientas para poder regular mis emociones y poder estar estable dentro de lo posible.” concluyó. CONTINUARÁ APOYO A DOCENTE Tras el incidente ocurrido en la secundaria, la Secretaría de Educación de Coahuila informó que el docente desempeñaba funciones administrativas y no estaba frente a grupo, por lo que las actividades escolares continuaron con normalidad. La dependencia agregó que el siguiente paso será la evaluación socioemocional de la comunidad educativa y el acompañamiento correspondiente al trabajador para atender posibles afectaciones derivadas del hecho.

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