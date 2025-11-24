Cobrador cae en un bache y se fractura la pierna, en Saltillo

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Cobrador cae en un bache y se fractura la pierna, en Saltillo
    El joven fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.
    Cobrador cae en un bache y se fractura la pierna, en Saltillo
    Se trasladaba en su motocicleta.

Luego de caer tuvo que ser trasladado por paramédicos para su atención

Con una probable fractura en la pierna izquierda terminó un joven cobrador de una financiera después de caer junto con su motocicleta en un bache de los que se encuentran sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Todo ocurrió en el sentido de norte a sur, a la altura de la colonia Avícola, donde Alejandro N. circulaba por el carril derecho. Ahí intentó rebasar a una hilera de vehículos que buscaba incorporarse al puente que conecta con el distribuidor vial “El Sarape”.

TE PUEDE INTERESAR: Se pasa el Alto con su bicicleta y carro termina arrollando al ‘maistro’

Al incorporarse al carril de baja velocidad, no se percató de la presencia de un “megabache” que ha causado daños materiales a las llantas de varios vehículos. Al pasar sobre el pozo, el motociclista perdió el control y cayó junto con la motocicleta. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Posteriormente, fue trasladado a la Clínica 89 del Seguro Social, donde será sometido a estudios de rayos X.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-pasa-el-alto-con-su-bicicleta-y-carro-termina-arrollando-al-maistro-KC18294853

Al incorporarse al carril de baja velocidad, no se percató de la presencia de un “megabache” que ha causado daños materiales a las llantas de varios vehículos. Al pasar sobre el pozo, el motociclista perdió el control y cayó junto con la motocicleta. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Posteriormente, fue trasladado a la Clínica 89 del Seguro Social, donde será sometido a estudios de rayos X.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La limpieza de arroyos contribuye a reducir mosquitos, roedores y fauna nociva que puede generar focos de infección.

Saltillo: Brigadas realizan limpieza de arroyo en la colonia Valle de las Flores Popular
Personal del Instituto Municipal de las Mujeres entregará material informativo en los Cruceros Naranjas para reforzar la prevención y orientar a la ciudadanía sobre los distintos tipos de violencia.

Saltillo invita a sumarse a los Cruceros Naranjas contra la violencia de género este martes 25
Carlos Arredondo fue designado presidente de la Alianza de Medios Mx para fortalecer la defensa del periodismo en México.

Alianza de Medios Mx fortalece su liderazgo con la llegada de Carlos Arredondo a la presidencia
El Paquete Económico fue elaborado bajo criterios de responsabilidad financiera, afirmó el secretario en la presentación.

Presupuesto 2026 de Coahuila crece 6 mil 503 mdp (9%) ; Seguridad, el rubro con mayor incremento (13.2%)
Autoridades estatales han impulsado acciones de fumigación para la reducción de estas cifras.

Disminuye 85% el dengue en Coahuila; aumentan casos y defunciones por rickettsia
El mandatario estatal mencionó proyectos que han beneficiado a las distintas regiones de la entidad.

Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe
Hambre en el campo

Hambre en el campo
El vuelo, de poco más de una hora, promete dinamizar turismo y comercio entre ambas ciudades.

Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón