Cobrador cae en un bache y se fractura la pierna, en Saltillo

Con una probable fractura en la pierna izquierda terminó un joven cobrador de una financiera después de caer junto con su motocicleta en un bache de los que se encuentran sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Todo ocurrió en el sentido de norte a sur, a la altura de la colonia Avícola, donde Alejandro N. circulaba por el carril derecho. Ahí intentó rebasar a una hilera de vehículos que buscaba incorporarse al puente que conecta con el distribuidor vial “El Sarape”.

Al incorporarse al carril de baja velocidad, no se percató de la presencia de un “megabache” que ha causado daños materiales a las llantas de varios vehículos. Al pasar sobre el pozo, el motociclista perdió el control y cayó junto con la motocicleta. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Posteriormente, fue trasladado a la Clínica 89 del Seguro Social, donde será sometido a estudios de rayos X.