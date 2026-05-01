Colonias de Saltillo serán sede de festejos para las madres

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    Colonias de Saltillo serán sede de festejos para las madres
    El objetivo es acercar la celebración a diversos sectores de la ciudad. OMAR SAUCEDO

Las actividades se llevarán a cabo del 6 al 9 de mayo en distintas colonias

El alcalde Javier Díaz González invitó a la ciudadanía a participar en los festejos del Día de las Madres con el evento denominado “Duelo de Sonoras”, que se llevará a cabo en distintos sectores de la ciudad en coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El edil informó que las actividades se desarrollarán del 6 al 9 de mayo en diversas colonias, con el objetivo de acercar la celebración a las familias saltillenses y promover la convivencia comunitaria.

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Detalló que los eventos contarán con la presentación de agrupaciones como La Sonora Dinamita, la Súper Original Tropicana de Benetia y el grupo local norteño Señor Bones, ofreciendo espectáculos musicales de manera gratuita para las y los asistentes.

Los festejos iniciarán cada día a partir de las 18:30 horas. El miércoles 6 de mayo arrancarán en la colonia Guayulera, en el parque Abraham Curbelo, ubicado en la intersección de las calles Pedro Ampudia y Miguel Negrete.

Para el jueves 7 de mayo, la celebración se trasladará a la colonia Teresitas, en la calle Rayados entre Primera y Huachichiles, a espaldas del Multideportivo El Sarape. El viernes 8 de mayo continuará en la plaza pública de la colonia Zaragoza, situada entre las calles Laureles y Eucalipto.

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Finalmente, el sábado 9 de mayo se llevará a cabo el cierre de estos festejos con un concierto en el estacionamiento de Mi Tienda, en el bulevar Luis Echeverría esquina con Júpiter, en la colonia Satélite Norte, donde se presentarán la Explosiva Sonora, Sonora Tropicana de Benetia y el grupo Señor Bones.

El alcalde reiteró la invitación a las familias para que asistan y disfruten de estos eventos organizados en honor a las madres, destacando la importancia de generar espacios de convivencia, cultura y esparcimiento en todos los sectores de la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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