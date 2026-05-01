Colonias de Saltillo serán sede de festejos para las madres

El alcalde Javier Díaz González invitó a la ciudadanía a participar en los festejos del Día de las Madres con el evento denominado “Duelo de Sonoras”, que se llevará a cabo en distintos sectores de la ciudad en coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. El edil informó que las actividades se desarrollarán del 6 al 9 de mayo en diversas colonias, con el objetivo de acercar la celebración a las familias saltillenses y promover la convivencia comunitaria.

Detalló que los eventos contarán con la presentación de agrupaciones como La Sonora Dinamita, la Súper Original Tropicana de Benetia y el grupo local norteño Señor Bones, ofreciendo espectáculos musicales de manera gratuita para las y los asistentes. Los festejos iniciarán cada día a partir de las 18:30 horas. El miércoles 6 de mayo arrancarán en la colonia Guayulera, en el parque Abraham Curbelo, ubicado en la intersección de las calles Pedro Ampudia y Miguel Negrete. Para el jueves 7 de mayo, la celebración se trasladará a la colonia Teresitas, en la calle Rayados entre Primera y Huachichiles, a espaldas del Multideportivo El Sarape. El viernes 8 de mayo continuará en la plaza pública de la colonia Zaragoza, situada entre las calles Laureles y Eucalipto.

Finalmente, el sábado 9 de mayo se llevará a cabo el cierre de estos festejos con un concierto en el estacionamiento de Mi Tienda, en el bulevar Luis Echeverría esquina con Júpiter, en la colonia Satélite Norte, donde se presentarán la Explosiva Sonora, Sonora Tropicana de Benetia y el grupo Señor Bones. El alcalde reiteró la invitación a las familias para que asistan y disfruten de estos eventos organizados en honor a las madres, destacando la importancia de generar espacios de convivencia, cultura y esparcimiento en todos los sectores de la ciudad.

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