Comunidad y fe: así nació el santuario guadalupano de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, ubicada sobre una elevación natural en Ramos Arizpe, fue construida de manera intencional para emular el cerro del Tepeyac. Así lo compartió el historiador Raymundo de la Rosa Galván, quien detalló los antecedentes de esta edificación y la participación de la comunidad en su creación.

El especialista recordó que el predio fue donado por la familia Morales y por doña Artemia del Bosque, reconocida vecina del municipio, quien falleció a los 101 años. Uno de sus hijos, el arquitecto José María Morales del Bosque, fue quien diseñó el plan original de la obra.

Los trabajos de construcción se llevaron a cabo entre 1987 y 1989, durante la administración municipal de Mario Gómez del Bosque. La capilla, de estructura sencilla y estilo austero, se distingue por su techumbre ligera y por la funcionalidad de su diseño, que ha permitido consolidarla como un punto de culto relevante para la comunidad.

De la Rosa Galván explicó que la ubicación elevada se eligió para crear un vínculo simbólico con el Tepeyac, donde se venera la imagen de la Virgen de Guadalupe. A pesar de su modestia arquitectónica, el templo se ha convertido en sede de importantes celebraciones religiosas cada 12 de diciembre.

“En este día se realizan festividades, misas especiales, una verbena popular, danzas y juegos pirotécnicos”, señaló el historiador.

La colaboración ciudadana también se vio reflejada en los elementos internos del recinto, como las bancas, elaboradas y donadas por la empresa ramosarispense IGormex, reconocida por fabricar puertas de madera de alta calidad.

Además, un trabajador de esa misma fábrica, conocido como “El Pallo”, trasladó en su propio vehículo la imagen de la Virgen de Guadalupe desde el Estado de México hasta la capilla, gesto que quedó grabado en la memoria comunitaria.