‘Comuniquemos paz a quienes se sienten amenazados’, rinde Obispo de Saltillo el Domingo de Ramos

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Saltillo
/ 29 marzo 2026
    ‘Comuniquemos paz a quienes se sienten amenazados’, rinde Obispo de Saltillo el Domingo de Ramos
    La comunidad católica participó en el inicio de la Semana Santa. OMAR SAUCEDO

Durante la celebración, se exhortó a los fieles a vivir la Semana Santa con introspección, priorizando la convivencia familiar y la reflexión espiritual

El Obispo de Saltillo, Hilario González García, llevó a cabo la misa del Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y el inicio de la feligresía cristiana.

Ante una feligresía que no falló a la tradición de la bendición de ramos, el Obispo de Saltillo hizo un llamado a la sociedad de Saltillo a renovar su compromiso con el mensaje de Jesucristo, sobre todo en los procesos de guerra por los que actualmente atraviesa el mundo entero.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-vas-a-sanar-de-la-noche-a-la-manana-pero-una-misa-en-saltillo-a-cielo-abierto-puede-ser-el-comienzo-AN19725674
$!El Obispo Hilario González García encabezó la celebración litúrgica.
El Obispo Hilario González García encabezó la celebración litúrgica. OMAR SAUCEDO

“Mantengamos nuestra paz interior y comuniquemos esa paz a quienes se sienten amenazados por la crueldad”, dijo.

En entrevista, el Obispo reiteró el llamado del papa León XIV a los católicos y cristianos a recordar que Jesús desarrollaba un mensaje de reconciliación y compasión ante todas las injusticias.

$!Durante la ceremonia se realizó la tradicional bendición de ramos.
Durante la ceremonia se realizó la tradicional bendición de ramos. OMAR SAUCEDO

“Estamos en una situación de guerra en el mundo, y el papa León nos ha pedido que reconozcamos la necesidad de desarmar nuestras palabras, tener actitudes de paz, no de guerra. Sabemos que esto es un gesto de humildad de este rey, este profeta, que viene a compartirnos la palabra de Dios”, dijo.

Hizo un llamado a ser activos en la feligresía y a ser introspectivos durante estas fechas, recordando la pasión de Cristo y no únicamente los periodos vacacionales.

“Hay que vivir la Semana Santa con mucha piedad, devoción, espacios de silencio y espacios de convivencia familiar. Las vacaciones no significan que nos desentendamos de Dios; al contrario, es la oportunidad de encontrarnos con Dios y con la familia”, dijo.

“Esperemos que todos encontremos en Jesús el modelo de paz, de humildad para salir adelante”, agregó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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