Con Gala Inaugural, la Compañía de Ópera de Saltillo abre su temporada 2026

La Compañía de Ópera de Saltillo presentó con éxito su Gala Inaugural, evento con el que dio arranque oficial a su temporada 2026, ante un público que llenó el Centro Cultural “Vito Alessio Robles” y que disfrutó de un espectáculo vocal de alto nivel artístico.

Bajo la dirección artística de Alejandro Reyes Valdés, la agrupación —integrada por 40 cantantes, dos maestros de técnica vocal y un pianista— ofreció un programa diverso y dinámico que incluyó ópera, canción y zarzuela, interpretado por solistas y por el coro de la compañía, con duetos, ensambles y grandes escenas corales que fueron ampliamente aplaudidas.

UN PROYECTO CULTURAL CON IDENTIDAD Y PROYECCIÓN

Durante la Gala Inaugural, las y los asistentes conocieron además el programa de actividades de la temporada primavera-verano, así como el título operístico que la compañía presentará dentro del Festival Internacional de las Artes 2026, uno de los principales escaparates culturales de la ciudad.