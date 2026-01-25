Con Gala Inaugural, la Compañía de Ópera de Saltillo abre su temporada 2026
Con un concierto gratuito en el Centro Cultural “Vito Alessio Robles”, la Compañía de Ópera de Saltillo inició su temporada 2026
La Compañía de Ópera de Saltillo presentó con éxito su Gala Inaugural, evento con el que dio arranque oficial a su temporada 2026, ante un público que llenó el Centro Cultural “Vito Alessio Robles” y que disfrutó de un espectáculo vocal de alto nivel artístico.
Bajo la dirección artística de Alejandro Reyes Valdés, la agrupación —integrada por 40 cantantes, dos maestros de técnica vocal y un pianista— ofreció un programa diverso y dinámico que incluyó ópera, canción y zarzuela, interpretado por solistas y por el coro de la compañía, con duetos, ensambles y grandes escenas corales que fueron ampliamente aplaudidas.
UN PROYECTO CULTURAL CON IDENTIDAD Y PROYECCIÓN
Durante la Gala Inaugural, las y los asistentes conocieron además el programa de actividades de la temporada primavera-verano, así como el título operístico que la compañía presentará dentro del Festival Internacional de las Artes 2026, uno de los principales escaparates culturales de la ciudad.
El evento contó con la presencia de Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, y del cronista de la ciudad, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, quienes atestiguaron el inicio de un nuevo ciclo para este proyecto artístico que ha fortalecido la vida cultural de Saltillo.
La Compañía de Ópera de Saltillo es un proyecto del Instituto Municipal de Cultura y está conformada por un elenco de cantantes saltillenses de alto nivel. Cuenta con la orientación técnica del barítono Carlos Conde, la soprano Cintli Cruz y el barítono Thamar Villarreal, mientras que su pianista titular es Éric Valdés.
TRAYECTORIA Y RECONOCIMIENTO NACIONAL
A lo largo de su trayectoria, este organismo ha presentado anualmente más de 20 recitales, seis galas, dos producciones de ópera y dos oratorios, además de desarrollar programas sociales y didácticos que acercan la música vocal a diversos públicos.
Su actividad artística incluye colaboraciones con importantes agrupaciones como la Camerata de Coahuila y la Orquesta Filarmónica del Desierto, así como con instituciones especializadas como México Ópera Studio. Asimismo, ha participado en proyectos de gran relevancia, como la gira por el norte de México del tenor Andrea Bocelli.
La Compañía de Ópera de Saltillo se ha consolidado como un referente nacional en su género, distinción que fue reconocida en 2024 por la Asociación de Ciudades Capitales de México, reafirmando su aportación al desarrollo cultural del país.