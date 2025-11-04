Si no es con Infonavit, policías de Saltillo se integrarán a Viviendas del Bienestar: Saracho

    Si no es con Infonavit, policías de Saltillo se integrarán a Viviendas del Bienestar: Saracho
El Ayuntamiento espera la confirmación para que los policías accedan a créditos de vivienda; de no concretarse, se proyecta incorporarlos al programa federal

A principios de año, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que los elementos policiales de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana podrían acceder a créditos de vivienda a través del Infonavit.

En ese sentido, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho, informó que la administración presentó la petición desde hace varios meses, sin recibir aún confirmación. “Hicimos la solicitud para que nuestros policías tengan los mismos beneficios. Seguimos en espera de la respuesta del Infonavit”, afirmó.

Comentó que, mientras tanto, el municipio mantiene diálogo con la representante federal Griselda Aguilar, responsable del programa Viviendas del Bienestar, como posible alternativa.

Saracho añadió que el Ayuntamiento analiza distintas zonas del municipio para ofrecerlas como opción en caso de que el proyecto avance por la vía federal. “Estamos en pláticas con ellos. Nos han pedido identificar reservas de terreno que podamos ofrecer al Gobierno de la República como donación”, dijo.

“Si encontramos un buen terreno, la prioridad será para nuestros propios elementos”, aseguró.

INCENDIO EN WALDO’S HERMOSILLO

En cuanto a las medidas que Protección Civil municipal implementa para establecimientos y negocios, el funcionario aseguró que el plan contra incendios se mantiene constantemente en actualización.

“Es una labor que estamos intensificando con el director de Protección Civil, Francisco Saracho, a fin de evitar cualquier contingencia que pudiera presentarse”, dijo.

Independientemente de la cadena, cumplir con estos lineamientos es un requisito indispensable para instalarse y operar en Saltillo. “Es un tema que traté con el propio director de PC. Como no se tiene todavía una definición que determine qué fue lo que sucedió en aquel establecimiento, nosotros estamos revisando permanentemente todo lo relacionado al tema”, dijo.

“Si después de haber hecho alguna observación el establecimiento no acata los lineamientos, se procede con el cierre temporal del mismo y, si hay una reincidencia, con la clausura definitiva”, concluyó.

