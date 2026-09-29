Concluye este miércoles beneficio para adeudos del predial en Saltillo

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    Concluye este miércoles beneficio para adeudos del predial en Saltillo
    El estímulo fiscal estuvo vigente durante todo el mes de septiembre.

El beneficio consiste en pagar un peso por concepto de recargos por cada año de adeudo generado

Este miércoles 30 de septiembre concluirá el estímulo fiscal del impuesto predial implementado por el Gobierno Municipal de Saltillo, mediante el cual se cobra un peso por concepto de recargos por cada año de adeudo generado.

A través de la Tesorería Municipal, el Ayuntamiento exhortó a las y los contribuyentes que mantienen adeudos por este concepto a aprovechar el último día de vigencia del beneficio y ponerse al corriente en sus pagos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ultimos-dias-para-pagar-el-predial-con-recargos-de-solo-un-peso-en-saltillo-LD23756793

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuellar, informó que el estímulo estuvo vigente durante todo septiembre y agradeció a las personas que acudieron a liquidar sus adeudos durante este periodo.

La funcionaria señaló que los ingresos obtenidos mediante el pago del impuesto predial son importantes para dar continuidad a obras de infraestructura, servicios públicos y programas que se implementan en beneficio de la ciudadanía.

Álvarez Cuellar destacó que, además de contribuir a la recaudación municipal, el estímulo representa un apoyo para las personas que por distintas circunstancias dejaron de cubrir el impuesto predial durante años recientes.

La Tesorería Municipal reiteró el llamado a quienes aún tienen adeudos para que aprovechen el beneficio antes de que concluya su vigencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ruta-recreativa-de-saltillo-continua-sumando-deporte-salud-y-actividades-para-toda-la-familia-GD23756990

Asimismo, se informó que durante este miércoles las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo permanecerán abiertas para recibir los pagos de las y los contribuyentes que deseen regularizar su situación mediante este estímulo fiscal.

Con el cierre del programa, quienes mantengan adeudos podrán consultar posteriormente las alternativas disponibles ante la Tesorería Municipal para regularizar sus pagos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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