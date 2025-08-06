Conductor choca contra luminaria frente a DeAcero; no hubo heridos graves, en Saltillo

El conductor de un vehículo Mitsubishi Eclipse se impactó contra una luminaria la noche de este martes, luego de perder el control del volante cuando circulaba sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la empresa DeAcero.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando el automóvil se desplazaba en sentido norte a sur, y presuntamente por exceso de velocidad, su conductor perdió el control metros antes del cruce con el bulevar General Motors, lo que provocó que se estrellara contra un poste de alumbrado público.

Automovilistas que presenciaron el incidente se detuvieron para auxiliar a los tripulantes. Entre ellos se encontraba el Fiscal General del Estado, Federico Fernández, quien pasaba por el lugar y, junto con elementos de la Fiscalía de Coahuila, procedió a abanderar la zona para prevenir un segundo accidente.

Al sitio acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes valoraron a los involucrados. Afortunadamente, ninguno presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El vehículo fue remolcado por una grúa y trasladado a un corralón municipal, donde permanecerá hasta que se cubran los daños causados a la luminaria. Autoridades viales tomaron conocimiento del accidente.