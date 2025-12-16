Conductora ignora señal de alto y provoca choque en la colonia Chamizal, de Saltillo

Saltillo
/ 16 diciembre 2025
    Conductora ignora señal de alto y provoca choque en la colonia Chamizal, de Saltillo
    El auto afectado fue un Chevrolet Spark que tenía la preferencia de paso. Ulises Martínez

El percance ocurrió en un cruce de calle Sóstenes Rocha con dirección a Felipe Berriozábal

La imprudencia de una conductora al llegar a un cruce de calles en la colonia Chamizal provocó un accidente vial, luego de que no respetara la señal metálica de alto, lo que movilizó a autoridades y a personal de la Cruz Roja.

Como presunta responsable fue señalada Alejandra Saucedo, de 23 años, quien conducía un vehículo Renault Fluence con placas FNX-2647 y circulaba por la calle Sóstenes Rocha con dirección a Felipe Berriozábal.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: corte de circulación deja motociclista lesionado en la colonia Morelos

Al no realizar el alto correspondiente, la conductora impactó a un automóvil Chevrolet Spark, que transitaba por la calle Jerónimo Treviño con rumbo a Leandro Valle y contaba con la preferencia de paso. El conductor de este último vehículo únicamente percibió el golpe.

$!El vehículo responsable circulaba por la calle Sóstenes Rocha.
El vehículo responsable circulaba por la calle Sóstenes Rocha.

Tras la colisión, el Chevrolet Spark giró y quedó de frente al sentido contrario de la circulación, por lo que se solicitó apoyo al número de emergencias 911, arribando al sitio una ambulancia de la Cruz Roja.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. En el lugar, los involucrados dieron aviso a sus respectivas aseguradoras para intentar llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.

