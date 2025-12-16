Conductora ignora señal de alto y provoca choque en la colonia Chamizal, de Saltillo

La imprudencia de una conductora al llegar a un cruce de calles en la colonia Chamizal provocó un accidente vial, luego de que no respetara la señal metálica de alto, lo que movilizó a autoridades y a personal de la Cruz Roja.

Como presunta responsable fue señalada Alejandra Saucedo, de 23 años, quien conducía un vehículo Renault Fluence con placas FNX-2647 y circulaba por la calle Sóstenes Rocha con dirección a Felipe Berriozábal.

Al no realizar el alto correspondiente, la conductora impactó a un automóvil Chevrolet Spark, que transitaba por la calle Jerónimo Treviño con rumbo a Leandro Valle y contaba con la preferencia de paso. El conductor de este último vehículo únicamente percibió el golpe.