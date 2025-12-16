Saltillo: corte de circulación deja motociclista lesionado en la colonia Morelos

Saltillo
/ 16 diciembre 2025
    Saltillo: corte de circulación deja motociclista lesionado en la colonia Morelos
    El conductor del vehículo involucrado fue asegurado en el sitio para el deslinde de responsabilidades. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El lesionado fue trasladado al Hospital Universitario para una valoración médica más detallada y descartar lesiones internas.

Un accidente vial dejó como saldo a un motociclista lesionado y daños materiales considerables, luego de que el conductor de un automóvil particular le quitara el derecho de paso sobre calles de la colonia Morelos, en Saltillo.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, cuando el conductor de un automóvil marca Mazda se desplazaba de poniente a oriente sobre la calle 26 y, al intentar cruzar la intersección con la calle 17, no se percató de la presencia del motociclista, quien circulaba con preferencia de sur a norte.

$!La motocicleta terminó con daños visibles luego de colisionar contra el costado del automóvil Mazda.
La motocicleta terminó con daños visibles luego de colisionar contra el costado del automóvil Mazda. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Lo anterior provocó que la motocicleta se impactara contra el costado del vehículo.

A pesar de lo aparatoso del choque, el motociclista no presentó fracturas, aunque sí múltiples lesiones en el cuerpo.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al motociclista lesionado tras el choque en la colonia Morelos.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al motociclista lesionado tras el choque en la colonia Morelos. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911, por lo que el lesionado fue trasladado al Hospital Universitario para una valoración médica más exhaustiva y descartar posibles lesiones internas.

El conductor del vehículo Mazda fue detenido en el sitio y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de deslindar responsabilidades y determinar su situación legal por los daños y lesiones ocasionados.

