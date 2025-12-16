Saltillo: corte de circulación deja motociclista lesionado en la colonia Morelos

Un accidente vial dejó como saldo a un motociclista lesionado y daños materiales considerables, luego de que el conductor de un automóvil particular le quitara el derecho de paso sobre calles de la colonia Morelos, en Saltillo.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, cuando el conductor de un automóvil marca Mazda se desplazaba de poniente a oriente sobre la calle 26 y, al intentar cruzar la intersección con la calle 17, no se percató de la presencia del motociclista, quien circulaba con preferencia de sur a norte.

