Saltillo: corte de circulación deja motociclista lesionado en la colonia Morelos
Un accidente vial dejó como saldo a un motociclista lesionado y daños materiales considerables, luego de que el conductor de un automóvil particular le quitara el derecho de paso sobre calles de la colonia Morelos, en Saltillo.
De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, cuando el conductor de un automóvil marca Mazda se desplazaba de poniente a oriente sobre la calle 26 y, al intentar cruzar la intersección con la calle 17, no se percató de la presencia del motociclista, quien circulaba con preferencia de sur a norte.
Lo anterior provocó que la motocicleta se impactara contra el costado del vehículo.
A pesar de lo aparatoso del choque, el motociclista no presentó fracturas, aunque sí múltiples lesiones en el cuerpo.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911, por lo que el lesionado fue trasladado al Hospital Universitario para una valoración médica más exhaustiva y descartar posibles lesiones internas.
El conductor del vehículo Mazda fue detenido en el sitio y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de deslindar responsabilidades y determinar su situación legal por los daños y lesiones ocasionados.