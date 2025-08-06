$!Conductora sufre convulsión al volante y choca en bulevar Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo

Una mujer identificada como Mayra Guadalupe protagonizó un accidente vial la tarde de este martes en la colonia San Luis, en Saltillo, luego de que presuntamente sufriera una convulsión mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control del vehículo e impactara contra una luminaria y un poste de telefonía.

El percance ocurrió alrededor de las 17:20 horas cuando la mujer circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, a bordo de un automóvil Chevrolet Cruze. Fue justo antes de llegar a la intersección con el bulevar Luis Donaldo Colosio que, según versiones preliminares, Mayra comenzó a convulsionar.

En cuestión de segundos, el vehículo se desvió de su trayectoria y se impactó contra una luminaria metálica y un poste de madera, ambos de servicio telefónico, los cuales terminaron derribados por el golpe.