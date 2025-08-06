Conductora sufre convulsión al volante y choca en bulevar Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo
Una mujer se impactó contra una luminaria y un poste de telefonía en Saltillo tras sufrir una convulsión mientras conducía. Fue auxiliada por testigos y trasladada al IMSS por paramédicos.
Una mujer identificada como Mayra Guadalupe protagonizó un accidente vial la tarde de este martes en la colonia San Luis, en Saltillo, luego de que presuntamente sufriera una convulsión mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control del vehículo e impactara contra una luminaria y un poste de telefonía.
El percance ocurrió alrededor de las 17:20 horas cuando la mujer circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, a bordo de un automóvil Chevrolet Cruze. Fue justo antes de llegar a la intersección con el bulevar Luis Donaldo Colosio que, según versiones preliminares, Mayra comenzó a convulsionar.
En cuestión de segundos, el vehículo se desvió de su trayectoria y se impactó contra una luminaria metálica y un poste de madera, ambos de servicio telefónico, los cuales terminaron derribados por el golpe.
Testigos presenciales corrieron en auxilio de la conductora, quien seguía convulsionando dentro del automóvil. Acto seguido, solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Al sitio llegaron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes brindaron los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a la mujer a la clínica número 2 del IMSS para su atención médica.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del siniestro y abanderar la zona, a fin de evitar otro accidente debido a los escombros y al flujo vehicular constante en el área.
El vehículo involucrado fue remolcado al corralón municipal, donde permanecerá hasta que se cubran los daños ocasionados tanto al mobiliario urbano como a la infraestructura telefónica.