Confirman terna para Rectoría de la Narro; no hubo manifestaciones

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Saltillo
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    Confirman terna para Rectoría de la Narro; no hubo manifestaciones
    En la terna oficial no figuran ni el profesor Luis Alberto Aguirre Uribe ni Eladio Heriberto Cornejo Oviedo, ambos ya ocuparon el cargo de rector. CORTESÍA

Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos son los candidatos oficiales para suceder a Alberto Flores Olivas; las elecciones para elegir al próximo rector o rectora serán el próximo 27 de octubre

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) sesionó la tarde de este lunes para oficializar la terna de candidatos a la rectoría, en una jornada en la que no se registraron manifestaciones, pese a las inconformidades expresadas por estudiantes en días anteriores sobre el proceso de selección.

Como ya se había adelantado, los candidatos oficiales son Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos, quienes a partir de este lunes pueden iniciar la promoción de sus candidaturas para suceder a Alberto Flores Olivas al frente de la institución.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/impugna-aguirre-exclusion-de-eleccion-en-la-narro-lleva-caso-ante-la-comision-nacional-de-derechos-humanos-AG24005243

Desde el pasado viernes, estudiantes habían expresado su inconformidad con el proceso, al señalar presuntas faltas de transparencia, fraude e irregularidades en la definición de las candidaturas. Entre sus demandas se encontraba la anulación del proceso y el restablecimiento de mecanismos de transparencia y vigilancia universitaria.

Incluso durante la mañana de este lunes permanecían mantas en las instalaciones universitarias con señalamientos de fraude electoral. Sin embargo, las inconformidades no derivaron en manifestaciones durante la sesión del Consejo Universitario.

Durante la reunión se expuso el procedimiento seguido para definir la terna. Al término de la presentación, los representantes de los medios de comunicación fueron retirados de la sala, por indicaciones del exaspirante a la rectoría Lorenzo López Barbosa.

De acuerdo con la convocatoria publicada en septiembre, el periodo de promoción de las candidaturas se desarrollará del 12 al 24 de octubre, hasta las 23:59 horas. Durante ese lapso se difundirán los currículums y programas de trabajo de los aspirantes, documentos que servirán como base para la promoción de sus propuestas, tanto de manera oral como a través de redes sociales.

La jornada de elección está programada para el próximo 27 de octubre, fecha en la que se definirá quién encabezará la Universidad en sustitución de Alberto Flores Olivas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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