Confusión por ruta 2A en Saltillo: usuarios reportan que continúa en operación con siete unidades

Luego de que a inicios de semana se diera a conocer la salida de circulación de la ruta 2A del transporte urbano en Saltillo, en redes sociales comenzaron a circular versiones que apuntan a que el servicio no ha sido suspendido por completo.

A través de publicaciones difundidas entre usuarios, se señala que la ruta continúa operando, aunque con un número reducido de unidades. De acuerdo con estos testimonios, serían siete combis las que actualmente estarían cubriendo el trayecto habitual.

En uno de los mensajes compartidos en plataformas digitales se lee: “Se han comunicado usuari@s para decirnos que vieron a la 2A circulando y hoy nos está confirmando un chofer que serán 7 combis las que sí van a estar cubriendo toda la ruta”.

La publicación exhorta a la población a “correr la voz” para que quienes dependen de esta ruta para trasladarse a sus centros de trabajo y escuelas estén enterados de que, presuntamente, el servicio continúa activo.

Entre los comentarios que acompañaban la publicación en Facebook, algunos cibernautas aseguraban haber visto camiones de la 2A Oceanía.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial adicional por parte de las autoridades municipales o de los concesionarios que confirme de manera formal el estatus actual de la ruta 2A, lo que ha generado incertidumbre entre los usuarios del transporte público.