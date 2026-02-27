Confusión por ruta 2A en Saltillo: usuarios reportan que continúa en operación con siete unidades

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 27 febrero 2026
    Confusión por ruta 2A en Saltillo: usuarios reportan que continúa en operación con siete unidades
    En redes sociales, usuarios reportan que la ruta 2A continúa operando con siete combis en Saltillo. FACEBOOK

Tras anunciarse su salida, en redes sociales afirman que la ruta 2A sigue operando con siete combis que cubren el recorrido habitual

Luego de que a inicios de semana se diera a conocer la salida de circulación de la ruta 2A del transporte urbano en Saltillo, en redes sociales comenzaron a circular versiones que apuntan a que el servicio no ha sido suspendido por completo.

A través de publicaciones difundidas entre usuarios, se señala que la ruta continúa operando, aunque con un número reducido de unidades. De acuerdo con estos testimonios, serían siete combis las que actualmente estarían cubriendo el trayecto habitual.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Nadie se va a quedar sin transporte público; actualmente hay 20 rutas’: Javier Díaz, alcalde de Saltillo

En uno de los mensajes compartidos en plataformas digitales se lee: “Se han comunicado usuari@s para decirnos que vieron a la 2A circulando y hoy nos está confirmando un chofer que serán 7 combis las que sí van a estar cubriendo toda la ruta”.

La publicación exhorta a la población a “correr la voz” para que quienes dependen de esta ruta para trasladarse a sus centros de trabajo y escuelas estén enterados de que, presuntamente, el servicio continúa activo.

Entre los comentarios que acompañaban la publicación en Facebook, algunos cibernautas aseguraban haber visto camiones de la 2A Oceanía.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial adicional por parte de las autoridades municipales o de los concesionarios que confirme de manera formal el estatus actual de la ruta 2A, lo que ha generado incertidumbre entre los usuarios del transporte público.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Combis
Transporte Público

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amor a la Patria

Amor a la Patria
true

La Ciudad de los Pulmones Oxidados
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿traicionados por su propia reforma? Competir no les garantizará una curul
Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión

Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión
Autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por René y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana

EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana
El representativo de Raptors de Monterrey venció 21-14 a Jaguars Élite de Jacksonville en la final.

Estefanía Sena, de Saltillo, se corona campeona en Mundial U-13 de Flag Football en Orlando
Mercedes y otras grandes multinacionales, en particular los fabricantes de automóviles europeos, han estado defendiéndose de una oleada de cambios en el orden económico global, impulsada principalmente por el presidente chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump.

El líder de Alemania lanza una contundente advertencia a China sobre el comercio
El estado de ánimo nacional oscila entre la ansiedad, la resignación y la anticipación mientras el presidente Donald Trump considera si atacar o no a Irán.

Así se siente Israel ante otra posible guerra con Irán