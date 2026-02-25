‘Nadie se va a quedar sin transporte público; actualmente hay 20 rutas’: Javier Díaz, alcalde de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo reorganiza el sistema de transporte urbano para mantener la cobertura en la ciudad, luego de que el número de rutas en operación se redujo a 20 y de que concesionarios dejaron de operar recorridos como la 2A por inviabilidad financiera, según informó el alcalde, Javier Díaz González.

El edil afirmó que, pese a estos ajustes, la administración trabaja para que ningún sector se quede sin servicio de movilidad. “De 42 rutas que tenía el transporte urbano en Saltillo al inicio de la administración, hoy hay 20 rutas en operación. Varias se acercaron con nosotros para decirnos que estaban en números rojos, entre ellos los de la 2A, y que era insostenible financieramente continuar con la empresa, pero lo que le pedimos a la ciudadanía es paciencia porque nadie se va a quedar sin transporte público”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Intensifican bacheo y rehabilitación de vialidades en Saltillo 2000 y bulevares principales de la ciudad

Como parte de este proceso, el Ayuntamiento trabaja con concesionarios que permanecen en operación para cubrir los trayectos que quedaron descubiertos. “Lo que buscamos es que con rutas más cortas, con menos unidades y con mayor cantidad de pasaje, los concesionarios puedan tener menores costos de operación y mejores ingresos, y así sanear financieramente las rutas y mejorar el servicio”, afirmó.

Sobre el caso de la ruta 2A, indicó que dejó de operar luego de que los concesionarios manifestaron que era inviable continuar con su operación. “Desde que iniciamos la administración, la 2A nos dijo que operaba en números rojos. Hicimos el esfuerzo de mantener el servicio durante el primer año, pero ahora los concesionarios ya no pudieron sostenerla”, aseguró.

Detalló que parte del recorrido será cubierto por la ruta Roma —en la que participan algunos de los mismos concesionarios— y que se trabaja con otras rutas del oriente y poniente para cubrir los tramos restantes.

“Un trayecto de la 2A lo va a suplir la ruta Roma y estamos trabajando con otras rutas para cubrir el resto del recorrido, además de nuevas rutas que van a pasar por bulevar Colosio, prolongación Nazario Ortiz y sectores del sur”, dijo.

Díaz Gonzáles reiteró que la incorporación de nuevas rutas se realizará por fases durante 2026 y 2027, en paralelo al rediseño integral del sistema de transporte. “Vamos a ir incorporando rutas alimentadoras, paralelas o circuitos para que mayor cantidad de saltillenses tengan acceso al transporte público en sus colonias y centros de trabajo”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Amplía Saltillo red de videovigilancia; instala 500 nuevas cámaras de reconocimiento facial y supera las 2 mil

Añadió que el sistema de recaudo electrónico también permitirá mejorar la viabilidad financiera de las rutas y facilitar la renovación de unidades. “Con el recaudo electrónico, los concesionarios van a poder tener una mejor carta de presentación para cambiar unidades y mejorar el servicio”, indicó.

USUARIOS PIDEN REESTRUCTURA DE TAXIS Y REGULACIÓN DE APPS

A raíz de la reestructuración del transporte público de Saltillo, usuarios han señalado la necesidad de mejorar el sistema de transporte de manera integral, con un servicio más eficaz de taxis (más unidades y en buen estado, así como la creación de una aplicación para solicitar el servicio) y una regulación de precios en las apps de transporte privado (DiDi e InDrive).

Señalan que la falta de control en las tarifas de las apps pone en desventaja al usuario, pues depende de proponer una tarifa que sea aceptada por los conductores, sin que haya límites fijados por la empresa.