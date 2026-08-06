Tras cuatro años, ‘nos preocupan los estados que no homologan la Ley de Movilidad’: Patricia Mercado desde Saltillo

Durante su visita a Saltillo para participar en el foro “Movilidad como derecho humano, no solo urbano”, organizado por el colectivo Transporte Digno Saltillo en la Biblioteca Carlos Monsiváis, la legisladora Patricia Mercado anunció que buscará dialogar con el diputado federal Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, para abordar la falta de armonización de la Ley de Movilidad en Coahuila y solicitar su apoyo. Mercado explicó que, debido a la relación que mantiene con el legislador, buscará abrir una conversación directa para conocer las razones del rezago que enfrenta la entidad en esta materia, pese a contar con representantes que han impulsado iniciativas relacionadas con movilidad a nivel local.

Señaló que Coahuila forma parte de un grupo de 10 estados del país que mantienen un retraso de cuatro años en la armonización de sus leyes de movilidad, incumpliendo los plazos establecidos en la Constitución. Durante el foro se destacó que esta falta de actualización legislativa afecta principalmente a sectores vulnerables. La legisladora afirmó que la ausencia de un marco legal que impulse ciudades accesibles limita la autonomía de más de 7 millones de personas con discapacidad permanente registradas por el INEGI. Añadió que la falta de infraestructura adecuada restringe el acceso a derechos fundamentales como salud, empleo, educación, alimentación e ingresos, y calificó como una forma de discriminación la creación de espacios urbanos que dificultan el desplazamiento de personas con discapacidad.

Mercado señaló que las deficiencias en el transporte público también afectan la autonomía económica, especialmente de las mujeres. Indicó que más del 60 por ciento de quienes no cuentan con un empleo remunerado atribuyen esta situación a responsabilidades de cuidado en el hogar que difícilmente pueden combinar con los problemas de traslado.

Asimismo, afirmó que el transporte público en México enfrenta una crisis debido a la antigüedad de las unidades y la falta de esquemas de financiamiento para su renovación. La legisladora explicó que los municipios deben coordinarse con diversas instituciones federales para concretar proyectos de movilidad, por lo que propuso crear un Programa Nacional de Transporte Público similar a los fondos existentes para vivienda e infraestructura ferroviaria.