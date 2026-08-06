Tras cuatro años, ‘nos preocupan los estados que no homologan la Ley de Movilidad’: Patricia Mercado desde Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Tras cuatro años, ‘nos preocupan los estados que no homologan la Ley de Movilidad’: Patricia Mercado desde Saltillo
    La falta de armonización legislativa afecta principalmente a personas con discapacidad y otros sectores vulnerables, afirma la legisladora. ESPECIAL

La legisladora Patricia Mercado buscará un diálogo directo con el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, ante el retraso constitucional de cuatro años que mantiene la ley de movilidad en Coahuila.

Durante su visita a Saltillo para participar en el foro “Movilidad como derecho humano, no solo urbano”, organizado por el colectivo Transporte Digno Saltillo en la Biblioteca Carlos Monsiváis, la legisladora Patricia Mercado anunció que buscará dialogar con el diputado federal Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, para abordar la falta de armonización de la Ley de Movilidad en Coahuila y solicitar su apoyo.

Mercado explicó que, debido a la relación que mantiene con el legislador, buscará abrir una conversación directa para conocer las razones del rezago que enfrenta la entidad en esta materia, pese a contar con representantes que han impulsado iniciativas relacionadas con movilidad a nivel local.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-abrira-mesas-de-trabajo-para-integrar-nuevo-reglamento-de-movilidad-convocaran-a-motociclistas-y-especialistas-BA22556135

Señaló que Coahuila forma parte de un grupo de 10 estados del país que mantienen un retraso de cuatro años en la armonización de sus leyes de movilidad, incumpliendo los plazos establecidos en la Constitución.

Durante el foro se destacó que esta falta de actualización legislativa afecta principalmente a sectores vulnerables. La legisladora afirmó que la ausencia de un marco legal que impulse ciudades accesibles limita la autonomía de más de 7 millones de personas con discapacidad permanente registradas por el INEGI.

Añadió que la falta de infraestructura adecuada restringe el acceso a derechos fundamentales como salud, empleo, educación, alimentación e ingresos, y calificó como una forma de discriminación la creación de espacios urbanos que dificultan el desplazamiento de personas con discapacidad.

Mercado señaló que las deficiencias en el transporte público también afectan la autonomía económica, especialmente de las mujeres. Indicó que más del 60 por ciento de quienes no cuentan con un empleo remunerado atribuyen esta situación a responsabilidades de cuidado en el hogar que difícilmente pueden combinar con los problemas de traslado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-en-el-top-6-de-ciudades-con-mayor-incremento-en-muertes-por-siniestros-viales-EN22491115

Asimismo, afirmó que el transporte público en México enfrenta una crisis debido a la antigüedad de las unidades y la falta de esquemas de financiamiento para su renovación.

La legisladora explicó que los municipios deben coordinarse con diversas instituciones federales para concretar proyectos de movilidad, por lo que propuso crear un Programa Nacional de Transporte Público similar a los fondos existentes para vivienda e infraestructura ferroviaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Automovilismo
Movilidad
Movilidad Social

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Patricia Mercado

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mejor papel

El mejor papel
true

Coahuila: Prepara PRI mega alianza para la elección del 2027
El aseguramiento se realizó en julio pasado durante un operativo de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera federal 57, en Coahuila.

Vinculan a proceso a dos detenidos por transportar casi 11 kilos de metanfetamina en Coahuila
Las autoridades coahuilenses y norteamericanas dieron seguimiento a la huida del hombre que mató a tres en Saltillo.

Despliegue de la Fiscalía en Coahuila permitió rápida captura de policía asesino en Saltillo: Fiscal
Romina Hinojosa completó los 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône.

Romina Hinojosa resiste, escala posiciones y se acerca a completar el Tour de Francia Femenil
El brote está ligado a chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors, procedentes de Sinaloa.

Advierte EU de brote de 345 casos de salmonela por jalapeños procedentes de México
Las tres organizaciones han exigido que se rindan cuentas por el asesinato de Khalil y lo han descrito como parte de un patrón más amplio de impunidad por parte del ejército israelí hacia los civiles

Afirman que el ataque israelí que mató a una periodista en Líbano fue un crimen de guerra
true

POLITICÓN: Multihomicidio en Saltillo: Modelo de seguridad en Coahuila evita la impunidad