Construyen nueva sucursal de Carnes Ramos al sur de Saltillo

Sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza se construye la segunda sucursal de Carnes Ramos en Saltillo.

A prácticamente un año de la inauguración de la primera al norte de la capital coahuilense, la carnicería regiomontana ya trabaja sobre su segunda sucursal al sur.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención Saltillo! Anuncian cierre parcial en el Periférico LEA del lunes próximo al jueves por rehabilitación de rejilla

Albañiles que trabajan en el sitio confirmaron que las labores que realizan tienen como finalidad la construcción del negocio.

Afirmaron que es desde hace cerca de dos meses que laboran en un terreno ubicado entre las calles Hyades y San Isidro en la colonia La Estrella Ampliación.

En el sitio ya se ve maquinaria pesada con grandes estructuras metálicas, pues de acuerdo a los trabajadores la tienda contará con un estacionamiento subterráneo.

Un usuario de Google Maps ya colocó el nombre de “Carnes Ramos” sobre la ubicación del terreno en la aplicación.

Los trabajadores mencionaron que la fecha estimada para la apertura de la sucursal es septiembre del próximo año.

TE PUEDE INTERESAR: Cristo Rey trae ‘reino de justicia y de paz’ ante la desesperación social: Obispo de Saltillo

Esta sucursal se suma a otros establecimientos que se han construido o abierto en la zona. Justo al lado se construyó un Andatti Drive que recientemente cambió de nombre a Caffenio.

Sobre la misma manzana hacia el sur se construyó Plaza Eco y justo enfrente, sobre el mismo bulevar Emilio Arizpe, se construyó Plaza Carria.

En esa zona también reabrió sus puertas MM Pizzas y otra sucursal del restaurante Los Adobes.