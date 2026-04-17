Continúan con reforestación al sur de Saltillo

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Continúan con reforestación al sur de Saltillo
    Las acciones buscan ampliar la cobertura vegetal en zonas urbanas CORTESÍA

Plantación y mantenimiento de áreas verdes buscan ampliar cobertura vegetal en Lomas del Refugio

El Ayuntamiento de Saltillo reforzó las acciones de reforestación en el sur de la ciudad, con trabajos realizados sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura del fraccionamiento Lomas del Refugio.

De acuerdo con la información, las labores incluyeron plantación y mantenimiento de áreas verdes con el objetivo de incrementar la cobertura vegetal en la zona y mejorar las condiciones del entorno.

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Las acciones fueron ejecutadas por cuadrillas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable como parte del programa “Bosques Urbanos Lineales”.

El alcalde Javier Díaz señaló que estos trabajos forman parte de una estrategia para mejorar los espacios públicos.

“Seguimos con nuestro trabajo por una ciudad más limpia, ordenada y con mejores espacios para todas y todos”, expresó.

Además de la reforestación, el municipio reportó poda de palmas tipo Washingtonia en Paseo de la Reforma, así como limpieza y deshierbe en ese espacio.

$!Además de la reforestación, las cuadrillas realizaron poda y retiro de ramas a fin de evitar posibles riesgos.
Además de la reforestación, las cuadrillas realizaron poda y retiro de ramas a fin de evitar posibles riesgos. CORTESÍA

También se realizaron labores de mantenimiento en plazas del fraccionamiento Hacienda Narro, en calles como El Amparo, La Perla y El Cambio, además de El Manantial y El Milagro.

Las autoridades indicaron que estas acciones continuarán en otros sectores e hicieron un llamado a la ciudadanía a cuidar las áreas verdes.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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