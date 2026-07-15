Continuará el lunes audiencia de policía involucrado en accidente que dejó una mujer sin vida en Saltillo

Durante la diligencia de este miércoles, el juez fijó para las 09:30 horas la continuación del proceso, en el que resolverá la situación jurídica del policía. Como medida cautelar, el juez ordenó que el imputado acuda a presentación periódica mientras continúa el proceso.

La audiencia inicial de César Uriel “N”, elemento de la Policía Municipal de Saltillo involucrado en el accidente vial que cobró la vida de una mujer el pasado 12 de julio, continuará el lunes, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de julio, cuando la patrulla que conducía el oficial César Uriel “N”, de 28 años, circulaba por la calle Gijón con dirección al norte y, al llegar al cruce con Santander, fue impactada en la parte posterior por un automóvil Dodge Neón que, presuntamente, tenía el derecho de paso.

Tras la colisión, la unidad oficial giró y subió a la banqueta, donde atropelló a dos mujeres. Una de ellas quedó prensada entre la patrulla y un vehículo estacionado y perdió la vida, mientras que la otra resultó lesionada.

Tras el accidente, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el elemento fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, además de señalar que colaboraría con las investigaciones para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.