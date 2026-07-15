Continuará el lunes audiencia de policía involucrado en accidente que dejó una mujer sin vida en Saltillo

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    Continuará el lunes audiencia de policía involucrado en accidente que dejó una mujer sin vida en Saltillo
    La patrulla conducida por el oficial César Uriel, prensó contra otro vehículo a dos mujeres; una de ellas murió. ARCHIVO

La defensa solicitó la duplicidad del término, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo lunes. El juez impuso como medida cautelar la presentación periódica del imputado

La audiencia inicial de César Uriel “N”, elemento de la Policía Municipal de Saltillo involucrado en el accidente vial que cobró la vida de una mujer el pasado 12 de julio, continuará el lunes, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Durante la diligencia de este miércoles, el juez fijó para las 09:30 horas la continuación del proceso, en el que resolverá la situación jurídica del policía. Como medida cautelar, el juez ordenó que el imputado acuda a presentación periódica mientras continúa el proceso.

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Los hechos ocurrieron el pasado 12 de julio, cuando la patrulla que conducía el oficial César Uriel “N”, de 28 años, circulaba por la calle Gijón con dirección al norte y, al llegar al cruce con Santander, fue impactada en la parte posterior por un automóvil Dodge Neón que, presuntamente, tenía el derecho de paso.

Tras la colisión, la unidad oficial giró y subió a la banqueta, donde atropelló a dos mujeres. Una de ellas quedó prensada entre la patrulla y un vehículo estacionado y perdió la vida, mientras que la otra resultó lesionada.

Tras el accidente, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el elemento fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, además de señalar que colaboraría con las investigaciones para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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