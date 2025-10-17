Corazón Patitas invita al Michi-Fest con charlas, vacunación y homenaje a mascotas

La asociación Corazón Patitas convocó a la ciudadanía a participar en el Michi-Fest 2025, una jornada dedicada al bienestar animal que se realizará el sábado 26 de octubre en el Parque Ecológico El Chapulín, al sur de Saltillo.

El evento incluirá vacunación, desparasitación y esterilización a bajo costo, así como adopciones, venta de productos, bazar con causa y actividades para niñas y niños. También se colocará un altar de mascotas para recordar a los animales que han fallecido.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman llegada de mastógrafo para la jornada gratuita de detección de cáncer de mama en Ramos Arizpe

Uno de los ejes centrales del encuentro serán las charlas informativas, que buscan crear conciencia sobre el respeto hacia los gatos y combatir mitos que los relacionan con rituales o prácticas de crueldad.