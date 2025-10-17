Corazón Patitas invita al Michi-Fest con charlas, vacunación y homenaje a mascotas

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Corazón Patitas invita al Michi-Fest con charlas, vacunación y homenaje a mascotas
    Ciudadanos y familias se suman a la causa llevando croquetas, productos de limpieza y donativos para refugios locales. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

El 26 de octubre se realizará en el Parque El Chapulín una jornada que incluirá conferencias sobre el respeto hacia los gatos, vacunación y esterilización a bajo costo

La asociación Corazón Patitas convocó a la ciudadanía a participar en el Michi-Fest 2025, una jornada dedicada al bienestar animal que se realizará el sábado 26 de octubre en el Parque Ecológico El Chapulín, al sur de Saltillo.

El evento incluirá vacunación, desparasitación y esterilización a bajo costo, así como adopciones, venta de productos, bazar con causa y actividades para niñas y niños. También se colocará un altar de mascotas para recordar a los animales que han fallecido.

Uno de los ejes centrales del encuentro serán las charlas informativas, que buscan crear conciencia sobre el respeto hacia los gatos y combatir mitos que los relacionan con rituales o prácticas de crueldad.

Charlas informativas y conferencias buscarán crear conciencia sobre la tenencia responsable y el respeto hacia los gatos.
Charlas informativas y conferencias buscarán crear conciencia sobre la tenencia responsable y el respeto hacia los gatos. FOTO: CORTESÍA

“Además de fomentar la adopción y la tenencia responsable, queremos generar conciencia sobre el respeto hacia los gatos. No son para rituales ni para crueldad; son seres que merecen cuidados y cariño”, comentó una de las integrantes de la asociación.

Voluntarios y rescatistas preparan un altar para recordar a las mascotas fallecidas durante la jornada felina.
Voluntarios y rescatistas preparan un altar para recordar a las mascotas fallecidas durante la jornada felina. FOTO: CORTESÍA

El programa contempla las conferencias “Convivencia saludable: la importancia de la educación en el cuidado de los gatos”, “Con ronroneo todo mejora”, a cargo de la doctora Dafne Astrid Gómez Melasio, y “Salud con bigotes: beneficios de los gatos en la vida humana”, impartida por la doctora Nancy Griselda Pérez Briones.

El Michi-Fest 2025 ofrecerá vacunación, desparasitación y esterilización a bajo costo en el Parque Ecológico El Chapulín.
El Michi-Fest 2025 ofrecerá vacunación, desparasitación y esterilización a bajo costo en el Parque Ecológico El Chapulín. FOTO: CORTESÍA

El evento se desarrollará de 9:00 A a 16:00 horas, e incluirá un concurso de disfraces felinos, rifas con causa y acopio de alimento para los refugios locales.

Integrantes de Corazón Patitas invitan a la ciudadanía a participar en el Michi-Fest 2025, evento dedicado al bienestar y respeto hacia los gatos.
Integrantes de Corazón Patitas invitan a la ciudadanía a participar en el Michi-Fest 2025, evento dedicado al bienestar y respeto hacia los gatos. FOTO: CORTESÍA

Como parte de la misma jornada, Geely Saltillo se sumará con una dinámica solidaria: por cada prueba de manejo realizada y mencionando el Michi-Fest, la agencia donará un bulto de alimento para gatos de marcas como Cat Chow, Gatina, Minino Plus o Félix.

Los organizadores invitan a la ciudadanía a llevar donativos en especie, productos de limpieza y croquetas para perros y gatos en situación de abandono.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

