Crean fondo municipal para agilizar reparación de daños viales en Saltillo

Para evitar que los daños a infraestructura municipal provocados por accidentes permanezcan sin reparación durante meses, el Ayuntamiento de Saltillo implementó un esquema que permitirá adelantar recursos municipales y recuperarlos posteriormente a través de aseguradoras o de los responsables, informó el alcalde Javier Díaz González.

El Edil dijo que actualmente los procesos asociados a los seguros retrasan las reparaciones. “Si alguien hace un destrozo a un tema municipal, entre el seguro y el proceso del seguro se llevan meses, y no podemos dejarlo destrozado esa cantidad de tiempo”, dijo.

“Le di instrucción a la Tesorera de tener un guardadito para poder estar atendiendo con mayor rapidez ese tipo de acciones y luego ya buscar cómo se recupera ese recurso cuando ingrese de parte de la aseguradora”, agregó.

Sobre cómo funciona este esquema, dijo que es como un mecanismo revolvente, con un monto estimado de entre 5 y 6 millones de pesos. “Que sea un fondo que se esté dando vueltas, que permita reaccionar rápido y después ir recuperando el dinero”, dijo Javier Díaz.

El fondo no sustituye la responsabilidad de las aseguradoras ni de los responsables de los accidentes. “La idea es ir recuperando el recurso, ya sea de la aseguradora o de esa persona si no tiene seguro”, afirmó.

En cuanto a los tiempos de reparación, indicó que estos deben reducirse de manera considerable. “Una luminaria tiene que quedar en días, no puede tardar una semana; otros destrozos como camellones o vallas también deben atenderse lo más pronto posible”, dijo.