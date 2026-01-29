Crean fondo municipal para agilizar reparación de daños viales en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 29 enero 2026
    Crean fondo municipal para agilizar reparación de daños viales en Saltillo
    Con el fondo municipal se podrán reparar de inmediato los daños a la infraestructura de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA

Con el nuevo mecanismo financiero, el Ayuntamiento podrá atender daños a infraestructura en días y no en meses

Para evitar que los daños a infraestructura municipal provocados por accidentes permanezcan sin reparación durante meses, el Ayuntamiento de Saltillo implementó un esquema que permitirá adelantar recursos municipales y recuperarlos posteriormente a través de aseguradoras o de los responsables, informó el alcalde Javier Díaz González.

El Edil dijo que actualmente los procesos asociados a los seguros retrasan las reparaciones. “Si alguien hace un destrozo a un tema municipal, entre el seguro y el proceso del seguro se llevan meses, y no podemos dejarlo destrozado esa cantidad de tiempo”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajo interinstitucional impulsa soluciones urbanas en el oriente de Saltillo

“Le di instrucción a la Tesorera de tener un guardadito para poder estar atendiendo con mayor rapidez ese tipo de acciones y luego ya buscar cómo se recupera ese recurso cuando ingrese de parte de la aseguradora”, agregó.

Sobre cómo funciona este esquema, dijo que es como un mecanismo revolvente, con un monto estimado de entre 5 y 6 millones de pesos. “Que sea un fondo que se esté dando vueltas, que permita reaccionar rápido y después ir recuperando el dinero”, dijo Javier Díaz.

El fondo no sustituye la responsabilidad de las aseguradoras ni de los responsables de los accidentes. “La idea es ir recuperando el recurso, ya sea de la aseguradora o de esa persona si no tiene seguro”, afirmó.

En cuanto a los tiempos de reparación, indicó que estos deben reducirse de manera considerable. “Una luminaria tiene que quedar en días, no puede tardar una semana; otros destrozos como camellones o vallas también deben atenderse lo más pronto posible”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Infraestructura
Seguros

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Muerte súbita

Muerte súbita
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico

true

POLITICÓN: ¿Dejarán panistas el gabinete estatal al no ir en alianza con el PRI en 2026?
Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial

Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial
Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’
El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México durante su tour oficial en México previo al Mundial 2026.

¿Llegará a Coahuila? Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero
Objetos colocados en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, en el lugar donde fue asesinado por agentes federales en Minneapolis.

Así fue como Trump supo que tenía un gran problema en Mineápolis
La gente “se ha obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más me gusta en Instagram.

El año del cuerpo confeccionado