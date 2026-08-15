Cumple Obispo de Saltillo, Hilario González García, 31 años de ordenación sacerdotal

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Saltillo
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    Cumple Obispo de Saltillo, Hilario González García, 31 años de ordenación sacerdotal
    El Seminario Diocesano de Saltillo felicitó a monseñor Hilario González García por su aniversario sacerdotal. CORTESÍA

La comunidad religiosa expresa gratitud por su servicio pastoral y pide oraciones para acompañar su labor al frente de la Diócesis

El Seminario Diocesano de Saltillo expresó su felicitación y reconocimiento a monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo, con motivo de su 31 aniversario sacerdotal.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad católica, la institución destacó la trayectoria del prelado y manifestó su gratitud por los años dedicados al ministerio y al servicio de la Iglesia.

La comunidad del Seminario pidió que Cristo, como Buen Pastor, continúe fortaleciendo la vocación de González García y lo acompañe en las responsabilidades que desempeña dentro de la Diócesis de Saltillo.

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RECONOCEN SERVICIO PASTORAL

El Seminario Diocesano convocó a la comunidad a sumarse a la celebración mediante una felicitación y una oración por la vida y el ministerio sacerdotal del Obispo.

El mensaje resaltó la importancia de acompañar espiritualmente a quien encabeza la diócesis y reconocer su labor pastoral al servicio de la comunidad católica.

Hilario González García fue nombrado obispo de Saltillo el 21 de noviembre de 2020 por el papa Francisco, y tomó posesión oficial del cargo el 29 de enero de 2021 en la Catedral de Santiago.

$!Monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo.
Monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo. VANGUARDIA

Nació en Monterrey, Nuevo León, en 1965, se graduó como ingeniero en Computación Administrativa y después ingresó al Seminario de la Arquidiócesis de Monterrey, para obtener la ordenación sacerdotal el 15 de agosto de 1995.

Dentro de su carrera pastoral, desarrollada completamente en Nuevo León, González García ha sido, entre otros cargos, rector del Seminario de Monterrey, coordinador de Seminarios Menores, secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso y Comunión; y en 2014 fue nombrado obispo de Linares por el Papa Francisco, cargo que había ocupado hasta antes de ser nombrado Obispo de la Diócesis de Saltillo.

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