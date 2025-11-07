Dan libertad condicional a preso tras cumplir condena por abuso en Saltillo

Saltillo
/ 7 noviembre 2025
    Dan libertad condicional a preso tras cumplir condena por abuso en Saltillo
    El beneficio fue otorgado luego de que acreditó buena conducta y participación en programas de reinserción social. FOTO: CORTESÍA

El interno había cumplido poco más de la mitad de su condena en el penal de Saltillo; deberá cumplir diversas condiciones y mantenerse bajo supervisión hasta 2030

El interno Jorge Guadalupe N., sentenciado a nueve años de prisión por el delito de violación, obtuvo el beneficio de libertad condicional tras haber cumplido cuatro años, siete meses y 17 días de su condena en el Centro Penitenciario de Saltillo. Los hechos por los que fue procesado ocurrieron en marzo de 2021, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, donde también fue implicada otra persona que actualmente continúa bajo proceso penal.

Como parte de las condiciones para acceder al beneficio, el sentenciado realizó la reparación del daño, la cual consistió en un depósito de 92 mil pesos, efectuado por sus abogados. De acuerdo con informes del personal de Ejecución de Penas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el interno cumplió con varios requisitos, entre ellos trabajar dentro del penal, participar en programas educativos, talleres de reinserción y actividades deportivas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo registra mil 500 personas con VIH; autoridades refuerzan llamado a la prevención

La titular del tribunal correspondiente estableció que Jorge Guadalupe N. deberá comparecer mensualmente ante la SSPE hasta marzo de 2030 para firmar su liberación y mantener comunicación constante con las autoridades. Además, se le impuso la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y sus familiares, así como la obligación de no ejercer ningún tipo de violencia. En caso de un encuentro circunstancial con alguna de las víctimas o sus familiares, deberá retirarse de inmediato.

El exinterno tendrá un mes para conseguir empleo y proporcionar un domicilio fijo que permita su localización y supervisión. En caso de incumplir cualquiera de las condiciones establecidas, el juzgado determinó que deberá pagar una multa adicional de 120 mil pesos a favor de la víctima.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia