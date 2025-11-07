Dan libertad condicional a preso tras cumplir condena por abuso en Saltillo

El interno Jorge Guadalupe N., sentenciado a nueve años de prisión por el delito de violación, obtuvo el beneficio de libertad condicional tras haber cumplido cuatro años, siete meses y 17 días de su condena en el Centro Penitenciario de Saltillo. Los hechos por los que fue procesado ocurrieron en marzo de 2021, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, donde también fue implicada otra persona que actualmente continúa bajo proceso penal.

Como parte de las condiciones para acceder al beneficio, el sentenciado realizó la reparación del daño, la cual consistió en un depósito de 92 mil pesos, efectuado por sus abogados. De acuerdo con informes del personal de Ejecución de Penas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el interno cumplió con varios requisitos, entre ellos trabajar dentro del penal, participar en programas educativos, talleres de reinserción y actividades deportivas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo registra mil 500 personas con VIH; autoridades refuerzan llamado a la prevención

La titular del tribunal correspondiente estableció que Jorge Guadalupe N. deberá comparecer mensualmente ante la SSPE hasta marzo de 2030 para firmar su liberación y mantener comunicación constante con las autoridades. Además, se le impuso la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y sus familiares, así como la obligación de no ejercer ningún tipo de violencia. En caso de un encuentro circunstancial con alguna de las víctimas o sus familiares, deberá retirarse de inmediato.

El exinterno tendrá un mes para conseguir empleo y proporcionar un domicilio fijo que permita su localización y supervisión. En caso de incumplir cualquiera de las condiciones establecidas, el juzgado determinó que deberá pagar una multa adicional de 120 mil pesos a favor de la víctima.