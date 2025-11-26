$!De Estados Unidos a Saltillo, así llega el Thanksgiving (Acción de Gracias) a Coahuila

Días antes de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias), las búsquedas relacionadas con pavos se comenzaron a disparar en Saltillo, Piedras Negras y Acuña. Desde el 12 de noviembre se comenzó a ver el aumento en búsquedas, de acuerdo a Google Trends. Saltillo, se encuentra entre los 3 municipios de Coahuila con más búsquedas relacionadas con pavos, en primer lugar se encuentra Piedras Negras, en segundo lugar Ciudad Acuña, ambos al límite de la frontera con EU. Las búsquedas directas de “Día de Acción de Gracias” también reflejaron un incremento. En esta acción Torreón ocupó el primer lugar, rezagando a Saltillo en Segundo lugar. Mientras que las búsquedas relacionadas con como cocinar un pavo, se encuentran en incremento, entre ellas se encuentran “día del pavo”, “pavo a la naranja” y “cuanto dura el pavo ahumado en el horno”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sufres de vientre hinchado?... esta es la infusión que se recomienda para tener el abdomen plano ¿POR QUÉ SE COME PAVO EN EL THANKSGIVING?

De acuerdo a la historia del Día de Acción de Gracias, por las precarias condiciones en las que vivían los colonos americanos que llegaron a Norte América, al momento de realizar un banquete, era más práctico matar un ave a una vaca o un cerdo, además de que estas se reproducían más rápido y eran menos costosas de criar. Optando por sacrificar un pavo, ya que los patos o gallinas tenían menos carne que esta ave, por lo que se conseguía alimentar a más gente perdiendo el mínimo de animales, quedando la costumbre de comer pavo en esta celebración. En la actualidad, ya no es necesario recurrir a matar el pavo como tradicionalmente se realizaba, ya muchos optan por comprarlo listo para solo cocinarlo, directamente en una tienda o en línea, si necesidad de salir de casa.

¿DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN SALTILLO?

El Thanksgiving es una festividad estadounidense que se fue esparciendo a lo largo del mundo, en Saltillo cada año ha crecido la afinidad por la celebración. En supermercados, escuelas y las mismas búsquedas en Google, así lo confirman. Es en los colegios privados bilingües de la ciudad de Saltillo, con influencias estadounidenses, suelen celebrar esta festividad cada año, con comida, decoración y actividades educativas especiales. Incluyendo en la educación de las nuevas generaciones de Saltillense esta festividad, la cual utilizan para agradecer por la prosperidad, salud y bienestar en los hogares. TE PUEDE INTERESAR: ¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos SUPERMERCADOS LISTOS PARA LA FESTIVIDAD

Los supermercados de Saltillo también se encuentran listos para el día, desde promociones hasta descuentos, ya se encuentran tanto en sus páginas en línea, como en sus tiendas físicas. Una de las promociones más llamativas hasta el momento es la que está ofreciendo la cadena HEB, llamada combo loco, la cual consiste en la compra de 799 o más de pavo natural o ahumado, te llevas gratis dos botellas de vino tinto de la marca pico andino o Santana, esta oferta también se puede utilizar para comprar el pavo para Navidad, ya que estará vigente hasta el 11 de diciembre. Mientras que en cadena de supermercados ALSUPER, la variedad de pavos, se encuentran en descuento, con precios que van desde los 100 pesos hasta los 200 pesos, dejando accesible la compra en pavos congelados, para que toda la ciudadanía saltillense pueda llevar a cabo la celebración con él tan reconocido, pavo de Día de Acción de Gracias. Pero no solo eso, establecimientos están ofreciendo menús especiales por el día, como el restaurante “Los huevos de Don Gavino” el cual, por temporada, hasta el 12 de diciembre, tendrá en su menú el “Thanksgiving Turkey Sandwich”