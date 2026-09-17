Deja los vicios y la fiesta: invitan a jóvenes de Saltillo a entrenar calistenia en la Línea Verde

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Saltillo
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    Deja los vicios y la fiesta: invitan a jóvenes de Saltillo a entrenar calistenia en la Línea Verde
    Jóvenes convocan a practicar calistenia al aire libre en la Línea Verde de Saltillo. FACEBOOK

La convocatoria busca promover actividad física y alejar a los participantes de hábitos que, según el mensaje, afectan su desarrollo personal.

Una invitación para practicar calistenia en la Línea Verde de Saltillo comenzó a generar interés entre jóvenes que buscan incorporarse a una actividad física y conocer alternativas para entrenar al aire libre.

La convocatoria fue publicada en la página de Facebook “Que todo Saltillo se entere”, donde un grupo de jóvenes llamó a dejar de lado la procrastinación, los vicios y la fiesta para enfocarse en mejorar la condición física.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/te-da-miedo-que-te-estafen-en-el-taller-joven-dara-curso-de-mecanica-para-mujeres-en-saltillo-MB23559764

“Deja la procrastinación y vente a entrenar”, señala la publicación, que también invita a los interesados a acudir sin excusas y trabajar en lo que define como su “mejor versión”.

La actividad se plantea como una opción de entrenamiento mediante ejercicios de calistenia, disciplina que utiliza principalmente el peso corporal para desarrollar fuerza, resistencia y movilidad.

INTERESADOS PIDEN INFORMACIÓN SOBRE LOS ENTRENAMIENTOS

La publicación provocó diversas reacciones y preguntas de personas interesadas en sumarse a las sesiones.

Entre los comentarios, algunos usuarios preguntaron cuánto cuesta participar, dónde se realizan exactamente los entrenamientos y con qué frecuencia se llevan a cabo.

“¿Cuánto cobran?”, preguntó Tonmy Montana, mientras que Emmanuel Quiroz respondió: “Con madre”.

Otros comentarios estuvieron relacionados con la ubicación y los horarios. Jaime N. Gallegos preguntó dónde se reúnen, mientras que Erick Brian Carrillo Reyes cuestionó cada cuándo realizan las sesiones.

$!La invitación plantea el ejercicio como una alternativa para mejorar la condición física y adoptar nuevos hábitos.
La invitación plantea el ejercicio como una alternativa para mejorar la condición física y adoptar nuevos hábitos. CORTESÍA

Enrique Parra también pidió referencias para llegar al sitio, al igual que José Velázquez, quien preguntó hacia qué rumbo se encuentra.

TAMBIÉN PREGUNTAN SI HAY INSTRUCCIÓN

Entre las dudas planteadas en la publicación también surgió la posibilidad de que personas sin experiencia puedan integrarse a los entrenamientos.

“Y si no sabes, ¿te enseñan, o qué onda?”, preguntó Carolina Hernández.

Otro de los comentarios destacó el mensaje relacionado con abandonar los vicios y concentrarse en mejorar los hábitos personales.

“Deja los vicios y enfócate en ser tu mejor versión. Mis respetos”, escribió el usuario identificado como OrangePeapod9027.

La convocatoria señala como punto de encuentro la Línea Verde, ubicada en el suroriente de Saltillo, principalmente en el sector comprendido entre las colonias Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y Federico Berrueto Ramón.

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