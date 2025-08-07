Saltillo: iluminación, baños, árboles y accesibilidad, las prioridades en rehabilitación de Alameda

Aspectos como iluminación, baños limpios, cercanía con la naturaleza y accesibilidad fueron las necesidades más importantes que se determinaron para la rehabilitación de la Alameda Zaragoza de Saltillo.

Este martes en la Sala de Cabildo, la Aceleradora de Ciudades, a través de su directora Dino Cantú, presentó los resultados del estudio que realizó a través de un sondeo, un taller participativo y observación en campo.

Por su parte, el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González, expuso que después de estos resultados, se construirá el proyecto ejecutivo que, junto con el arranque de obra, se espera tenerlos listos antes de que finalice el 2025.

“Ahorita lo que vimos fueron los resultados de la metodología de toda esta implementación de la participación ciudadana. El siguiente paso es relacionado al proyecto y después de que demos a conocer el proyecto ya estableceremos un cronograma de acciones para saber específicamente cuántos meses nos va a llevar a cabo poderla desarrollar. Nosotros estamos buscando cómo destinar un porcentaje de presupuesto en cada uno de los años para poder de alguna otra manera llevar a cabo eso. Pero si me dicen ‘oye, ¿Cuánto va a ser el presupuesto?’ Todavía no lo sé, porque todo va a determinar de acuerdo al proyecto que se vaya generando”, dijo Díaz González.