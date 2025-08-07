Saltillo: iluminación, baños, árboles y accesibilidad, las prioridades en rehabilitación de Alameda
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La Aceleradora de Ciudades presentó los resultados del diagnóstico que hizo a partir de un sondeo, un taller participativo y observación en sitio. El proyecto ejecutivo y el arranque de obra se esperan para antes de que termine el 2025
Aspectos como iluminación, baños limpios, cercanía con la naturaleza y accesibilidad fueron las necesidades más importantes que se determinaron para la rehabilitación de la Alameda Zaragoza de Saltillo.
Este martes en la Sala de Cabildo, la Aceleradora de Ciudades, a través de su directora Dino Cantú, presentó los resultados del estudio que realizó a través de un sondeo, un taller participativo y observación en campo.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo, una de las cinco ciudades del país donde hubo menor incremento de precios
Por su parte, el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González, expuso que después de estos resultados, se construirá el proyecto ejecutivo que, junto con el arranque de obra, se espera tenerlos listos antes de que finalice el 2025.
“Ahorita lo que vimos fueron los resultados de la metodología de toda esta implementación de la participación ciudadana. El siguiente paso es relacionado al proyecto y después de que demos a conocer el proyecto ya estableceremos un cronograma de acciones para saber específicamente cuántos meses nos va a llevar a cabo poderla desarrollar. Nosotros estamos buscando cómo destinar un porcentaje de presupuesto en cada uno de los años para poder de alguna otra manera llevar a cabo eso. Pero si me dicen ‘oye, ¿Cuánto va a ser el presupuesto?’ Todavía no lo sé, porque todo va a determinar de acuerdo al proyecto que se vaya generando”, dijo Díaz González.
A través de este diagnóstico, se determinaron seis necesidades más importantes a considerar en el proyecto ejecutivo:
1.- Sentirse seguros (iluminación),
2.- Tener servicios de primera (baños limpios).
3.- Estar rodeados de naturaleza (biodiversidad),
4.- Poder llegar fácil (orden al perímetro y accesibilidad),
5.- Disfrutar actividades diversas (cultura y ejercicio) y
6.- Conectar con su identidad (biblioteca, monumentos).
“¿A qué aspiran los saltillenses? A que la Alameda se convierta en el espacio más seguro, más limpio, más accesible y vibrante, es decir, lleno de vida de Saltillo, el corazón, el pulmón urbano donde la vida fluye desde el amanecer hasta el anochecer. Pasar del más o menos que fue el general de como comentó las personas que participaron, al 100, en donde las personas se pasean, se ejercitan, se entretienen, conviven en un entorno con equipamiento, cultura y servicios del primer nivel, el nivel que se merecen los saltillenses”, indicó Cantú.
TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila busca unificar rutas de transporte gratuitas entre Saltillo y Ramos Arizpe
La especialista aseguró que la metodología utilizada está sustentada en los estándares más importantes a nivel internacional tras trabajar en el laboratorio de gobernanza de la Universidad de Nueva York, Bloomberg, Harvard, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
En los seis ejes mencionados anteriormente, se encontraron datos como que el 47 por ciento de los participantes se sintieron “más o menos” seguros en la Alameda, que el 62 por ciento la considera “más o menos” limpia o que el 40 por ciento consume algún tipo de alimento o bebida en el lugar.
También mencionaron que el 22 por ciento dijo tener dificultades para usar la Alameda por los baños sucios o cerrados, además de que el 65 por ciento no llegó en automóvil.
Otras propuestas que se agregaron fue priorizar la sombra en el área de juegos, ampliar el perímetro de la Alameda hacia la calle en los tramos donde sea factible, así como ampliar la oferta de eventos culturales y quitar las rejas que rodean a los jardines.
RESULTADOS DIAGNÓSTICO ALAMEDA ZARAGOZA
19 mil personas pueden llegar caminando en 15 minutos
60 escuelas en un radio de 1 kilómetro
8 rutas de transporte público pasan cerca
622 personas participaron directamente en el estudio
47% se siente “más o menos” seguro en el parque
62% siente que el espacio es “más o menos” limpio
40% de usuarios consume algún tipo de alimento o bebida
22% dijo que baños cerrados/sucios dificultaron uso del parque
45% de personas se concentra en áreas verdes
65% no llegó en auto a la Alameda
50% escogieron taichi, yoga, meditación, pilates, cine, y/o bailables entre 22 actividades
18% por ciento de participantes fueron de la Zona Centro, restante de otras colonias
5 de las 11 exposiciones grupales pidieron cuidar patrimonio existente
1 persona con discapacidad visual dijo que la Alameda no es Accesible
Fuente: Aceleradora de Ciudades a través de sondeo, taller participativo y observación en campo