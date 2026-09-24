Delimitan carriles en la calle Abasolo para mejorar circulación en Saltillo

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    Delimitan carriles en la calle Abasolo para mejorar circulación en Saltillo
    Los trabajos buscan mejorar la circulación vehicular en ese tramo. CORTESÍA

La señalización se realizó entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Nazario S. Ortiz Garza

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de señalización vial, mantenimiento de infraestructura pluvial y limpieza de cauces en distintos sectores de la ciudad.

Personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo la delimitación de carriles sobre la calle Mariano Abasolo, en el tramo comprendido entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Nazario S. Ortiz Garza.

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Las labores tienen como finalidad mejorar la circulación vehicular en este sector.

De manera paralela, personal del Ayuntamiento realizó trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las rejillas pluviales ubicadas sobre la calzada Luis Echeverría, en el cruce con la calzada Francisco I. Madero.

$!También se rehabilitaron y dieron mantenimiento a rejillas pluviales en calzada Luis Echeverría.
También se rehabilitaron y dieron mantenimiento a rejillas pluviales en calzada Luis Echeverría. CORTESÍA

Estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura para la conducción de agua pluvial.

También se realizan labores de limpieza, retiro de maleza y deshierbe en diferentes tramos de arroyos de Saltillo, como parte de las acciones preventivas ante la presencia de lluvias.

Uno de los puntos atendidos es el arroyo Pereyra, ubicado de manera paralela a las calles Cerro de las Maderas y Camino Escénico, en la colonia Federico Berrueto Ramón.

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En este sitio, las cuadrillas municipales retiran maleza, basura y otros desechos acumulados en el cauce.

Los trabajos se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad para mantener en condiciones la infraestructura vial y pluvial, así como los cauces de los arroyos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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