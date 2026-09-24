Delimitan carriles en la calle Abasolo para mejorar circulación en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de señalización vial, mantenimiento de infraestructura pluvial y limpieza de cauces en distintos sectores de la ciudad. Personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo la delimitación de carriles sobre la calle Mariano Abasolo, en el tramo comprendido entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Nazario S. Ortiz Garza.

Las labores tienen como finalidad mejorar la circulación vehicular en este sector. De manera paralela, personal del Ayuntamiento realizó trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las rejillas pluviales ubicadas sobre la calzada Luis Echeverría, en el cruce con la calzada Francisco I. Madero.

Estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura para la conducción de agua pluvial. También se realizan labores de limpieza, retiro de maleza y deshierbe en diferentes tramos de arroyos de Saltillo, como parte de las acciones preventivas ante la presencia de lluvias. Uno de los puntos atendidos es el arroyo Pereyra, ubicado de manera paralela a las calles Cerro de las Maderas y Camino Escénico, en la colonia Federico Berrueto Ramón.

En este sitio, las cuadrillas municipales retiran maleza, basura y otros desechos acumulados en el cauce. Los trabajos se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad para mantener en condiciones la infraestructura vial y pluvial, así como los cauces de los arroyos.

Temas

Calles Infraestructura

Localizaciones

Coahuila Saltillo

