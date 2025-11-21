Montachoques acechan; denuncian persecución y frenazos en Centro de Saltillo (video)
Saltillo se suma a ciudades donde los llamados montachoques mantienen activos sus esquemas de intimidación
Los casos de presuntos “montachoques”, grupos o individuos que provocan choques para extorsionar a automovilistas, continúan registrándose en Saltillo.
Un ciudadano, que pidió el anonimato por temor a represalias, denunció que él y un amigo fueron acosados por un conductor que repetidamente se les atravesó para intentar generar un percance vial en calles del Centro.
De acuerdo con el testimonio, los hechos ocurrieron en la calle Praxedis de la Peña, esquina con Hidalgo, donde un vehículo primero obstruyó el paso, luego volvió a colocarse enfrente y frenó de manera repentina en varias ocasiones, aparentemente con la intención de provocar un choque.
“No nos dejaba avanzar... hacía como que avanzaba, pero frenaba repentinamente para que lo chocáramos”, narró el afectado, quien logró grabar parte del incidente.
El vehículo implicado aceleró y se retiró del lugar antes de que pudiera solicitarse apoyo.
Casos parecidos a este se han reportado en diferentes zonas de Saltillo y otras ciudades de Coahuila, especialmente en avenidas de alta circulación, donde los automovilistas han alertado de maniobras idénticas: frenados bruscos, invasión de carril y amagos de persecución.
Las autoridades estatales han reiterado que los conductores deben evitar confrontaciones, llamar al 911, no entregar dinero, y procurar grabar el incidente desde un lugar seguro.
En años recientes, los montachoques han operado en diversas entidades del país con tácticas similares, muchas veces en coordinación con otros vehículos o motocicletas para concretar la extorsión.
Organismos ciudadanos exhortan a reforzar la vigilancia vial y a incentivar la denuncia para detener a quienes utilizan estos métodos de intimidación, ya que muchas víctimas prefieren callar por miedo a amenazas o represalias.