Montachoques acechan; denuncian persecución y frenazos en Centro de Saltillo (video)

Los casos de presuntos “montachoques”, grupos o individuos que provocan choques para extorsionar a automovilistas, continúan registrándose en Saltillo.

Un ciudadano, que pidió el anonimato por temor a represalias, denunció que él y un amigo fueron acosados por un conductor que repetidamente se les atravesó para intentar generar un percance vial en calles del Centro.

De acuerdo con el testimonio, los hechos ocurrieron en la calle Praxedis de la Peña, esquina con Hidalgo, donde un vehículo primero obstruyó el paso, luego volvió a colocarse enfrente y frenó de manera repentina en varias ocasiones, aparentemente con la intención de provocar un choque.

“No nos dejaba avanzar... hacía como que avanzaba, pero frenaba repentinamente para que lo chocáramos”, narró el afectado, quien logró grabar parte del incidente.