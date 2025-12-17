Denuncias penales acorralan a presuntos extorsionadores de CATEM, afirma líder de la CTM

El secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, advirtió que están en curso investigaciones que derivarán en la captura de dirigentes y miembros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), acusados de intentar desestabilizar la relación obrero-patronal en La Laguna y el Sureste de Coahuila.

En una rueda de prensa improvisada, el dirigente sindical informó que ya existen al menos 19 personas detenidas y que las indagatorias continúan abiertas.

“Hay denuncias penales en contra de algunos extorsionadores de dicha agrupación que quisieron desestabilizar esta región y la Comarca Lagunera”, señaló.

Detalló que en Saltillo se interpusieron cinco denuncias penales, mientras que en Torreón se presentaron 12 más, aunque evitó proporcionar mayores datos para no entorpecer los procesos judiciales en curso.

Medina Ramírez explicó que las denuncias se originaron luego de que integrantes de CATEM presuntamente intentaran manipular a trabajadores de una empresa de la Comarca Lagunera, recurriendo a actos de intimidación y extorsión dirigidos incluso a las familias de supervisores.

“Estaban extorsionando en sus casas a las señoras, a las esposas de los supervisores. Hay grabaciones y amenazas con violencia, por lo que la investigación va a seguir su marcha”, afirmó.

El dirigente de la CTM expresó su confianza en que, al igual que la reciente detención de “El Limones”, presunto operador financiero del crimen organizado en la región, también sean capturados quienes calificó como “narcosindicalistas” vinculados a CATEM.

No descartó que dicho personaje haya tenido relación con esta organización sindical, al señalar que varios de los activistas involucrados provenían de Durango y Gómez Palacio, algunos de los cuales participaron en conflictos laborales recientes en empresas de Saltillo y La Laguna.

Medina Ramírez aseguró que durante uno de los episodios de conflicto, CATEM habría movilizado entre 15 y 20 personas armadas en la capital del estado, aunque dijo desconocer si se registraron hechos similares en otras regiones de Coahuila.

RESPALDA UNIDAD EN LA CTM

En otro tema, el dirigente fue cuestionado sobre su posible aspiración a encabezar la dirigencia nacional de la CTM, a lo que respondió que existe un acuerdo de unidad desde febrero en torno al actual líder, Carlos Aceves del Olmo.

Indicó que la Federación de Trabajadores de Coahuila respalda dicha decisión y se sumará al proyecto de continuidad rumbo al relevo que se concretará en febrero de 2026, cuando la CTM cumpla 90 años de su fundación.