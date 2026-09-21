Desarrolla UAAAN aplicación para reportar casos de gusano barrenador en animales

Ante la presencia del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) en México, la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) impulsaron el desarrollo de la aplicación Bisonthe, una herramienta gratuita para facilitar el acceso a información, capacitación y mecanismos de reporte. La plataforma surgió a partir de reuniones, intercambio de información y asesoría técnica entre especialistas de la CPA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la UAAAN, con el objetivo de acercar herramientas de prevención y atención a productores y población en general.

REPORTES EN TIEMPO REAL Una de las principales funciones de Bisonthe permite reportar posibles casos de gusano barrenador de manera georreferenciada. La aplicación registra la ubicación del animal sospechoso y enlaza el reporte con los canales de atención correspondientes mediante WhatsApp, lo que facilita el envío de información para su seguimiento. La herramienta no está dirigida exclusivamente a productores pecuarios. También puede ser utilizada por médicos veterinarios, estudiantes, propietarios de mascotas y personas interesadas en la protección de animales domésticos y silvestres. Además del sistema de reportes, la plataforma incorpora un curso gratuito sobre el gusano barrenador del ganado. El contenido puede realizarse de manera progresiva, ya que la aplicación guarda el avance del usuario. Al concluir la capacitación, permite obtener una constancia de participación. PARTICIPAN ESPECIALISTAS Y UNIVERSITARIOS En el desarrollo y orientación técnica de la herramienta participaron especialistas de la CPA y Senasica, entre ellos Gabriel Ayala Borunda, director general de Salud Animal de Senasica; Armando García López, director de la CPA; Carlos Javier Alcázar Ramiro, subdirector de Enlace Operativo de la CPA; Víctor Hugo Román Domínguez, coordinador de Zona Región V de la CPA; Alfonso Presa, de Senasica Coahuila, y Andrés Raúl Velasco Cruz, coordinador de Zona Región II de la CPA en Coahuila.

Por parte de la UAAAN participaron Luis Alberto Aguirre Uribe, jefe del Departamento de Parasitología; Jerónimo Landeros Flores, jefe del Programa de Posgrado en Parasitología Agrícola; Agustín Hernández Juárez, subdirector de Programación y Evaluación de la Dirección de Investigación; Ángel Mendoza, estudiante del Posgrado en Parasitología Agrícola, y Mayte Rodríguez Sánchez, estudiante del Posgrado en Economía Regional de la Universidad Autónoma de Coahuila. La participación de especialistas de las instituciones permitió incorporar información técnica y mecanismos de reporte en una plataforma dirigida a distintos sectores de la población. El objetivo de Bisonthe es facilitar el acceso a información que contribuya a identificar posibles casos, fortalecer las acciones de prevención y agilizar el reporte ante las autoridades sanitarias.

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