Llegan tarde y ayudan a sus hijos para saltar la cerca en una escuela en Saltillo, Coahuila

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    Llegan tarde y ayudan a sus hijos para saltar la cerca en una escuela en Saltillo, Coahuila
    El video muestra a varias mujeres auxiliando a los menores para que pudieran superar la cerca metálica del plantel y posteriormente ingresar a las instalaciones de la escuela Anexa de Saltillo. CAPTURA DE VIDEO

Las madres de familia llegan después del horario de entrada y encontraron cerradas las puertas del plantel educativo

Una escena que está dando de qué hablar en las redes sociales fue captada en video en la Escuela Primaria Anexa a la Normal, en Saltillo, Coahuila, donde principalmente madres de familia fueron captadas cargando a sus hijos y ayudándolos a brincar las rejas del plantel, luego de llegar tarde y encontrar cerradas las puertas de acceso.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran a las mujeres intentando ingresar a sus hijos a la escuela por encima de la cerca metálica. En varios momentos se observa cómo cargan a los menores para ayudarlos a pasar al otro lado.

De acuerdo con la información que acompaña al video, las familias habrían llegado después del horario establecido para la entrada y encontraron cerradas las puertas de la institución, por lo que recurrieron a esta alternativa para poder ingresar.

El material no permite establecer por sí solo cuánto tiempo había transcurrido desde el inicio de la jornada escolar ni cuáles fueron las circunstancias específicas que ocasionaron el retraso de las madres de familia. Tampoco se ha dado a conocer públicamente una explicación oficial de la dirección del plantel o de las autoridades educativas sobre lo ocurrido.

La situación llamó la atención debido a que los menores aparecen siendo cargados y auxiliados por sus madres para superar la cerca, una maniobra que implica utilizar una estructura que no está destinada para el acceso habitual a las instalaciones escolares y que pone en peligro a los menores.

La Escuela Primaria Anexa a la Normal se encuentra en la zona Centro de Saltillo y es uno de los planteles educativos con mayor presencia dentro de la actividad escolar de la ciudad.

El video generó una gran cantidad de comentarios entre usuarios de redes sociales, principalmente en torno al cumplimiento de los horarios de entrada y a las medidas que deben seguir las familias cuando llegan después del cierre de los accesos.

Hasta el momento, no se ha informado si la escuela estableció alguna medida posterior al incidente ni si las madres involucradas recibieron alguna indicación por parte del personal del plantel.

Mientras no exista una postura oficial, el video constituye solamente la evidencia de una escena en la que madres de familia cargan y ayudan a sus hijos a brincar las rejas de la Anexa, después de que las puertas de acceso ya se encontraban cerradas.

Una escena que está dando de qué hablar este lunes en las redes sociales fue compartida en video grabado en la Escuela Primaria Anexa a la Normal, en Saltillo, Coahuila, donde principalmente madres de familia fueron captadas cargando a sus hijos y ayudándolos a brincar las rejas del plantel, luego de llegar tarde y encontrar cerradas las puertas de acceso.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran a las mujeres intentando ingresar a sus hijos a la escuela por encima de la cerca metálica. En varios momentos se observa cómo cargan a los menores para ayudarlos a pasar al otro lado.

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De acuerdo con la información que acompaña al video, las familias habrían llegado después del horario establecido para la entrada y encontraron cerradas las puertas de la institución, por lo que recurrieron a esta alternativa para poder ingresar.

El material no permite establecer por sí solo cuánto tiempo había transcurrido desde el inicio de la jornada escolar ni cuáles fueron las circunstancias específicas que ocasionaron el retraso de las madres de familia. Tampoco se ha dado a conocer públicamente una explicación oficial de la dirección del plantel o de las autoridades educativas sobre lo ocurrido.

La situación llamó la atención debido a que los menores aparecen siendo cargados y auxiliados por sus madres para superar la cerca, una maniobra que implica utilizar una estructura que no está destinada para el acceso habitual a las instalaciones escolares y que pone en peligro a los menores.

La Escuela Primaria Anexa a la Normal se encuentra en la zona Centro de Saltillo y es uno de los planteles educativos con mayor presencia dentro de la actividad escolar de la ciudad.

El video generó una gran cantidad de comentarios entre usuarios de redes sociales, principalmente en torno al cumplimiento de los horarios de entrada y a las medidas que deben seguir las familias cuando llegan después del cierre de los accesos.

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Hasta el momento, no se ha informado si la escuela estableció alguna medida posterior al incidente ni si las madres involucradas recibieron alguna indicación por parte del personal del plantel.

Mientras no exista una postura oficial, el video constituye solamente la evidencia de una escena en la que madres de familia cargan y ayudan a sus hijos a brincar las rejas de la Anexa, después de que las puertas de acceso ya se encontraban cerradas.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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