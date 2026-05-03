Destaca Coahuila en el Tianguis Turístico México 2026 con importantes reconocimientos

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Saltillo
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    Destaca Coahuila en el Tianguis Turístico México 2026 con importantes reconocimientos
    Coahuila ganó el reconocimiento al Mejor Stand del evento. CORTESÍA

El estado fue reconocido como el más seguro para hacer turismo en México

El estado de Coahuila concluyó con resultados sobresalientes su participación en el Tianguis Turístico México 2026, donde obtuvo importantes reconocimientos y consolidó acuerdos que fortalecen su posicionamiento como destino turístico a nivel nacional e internacional.

Durante esta edición, Coahuila fue distinguido como el “Estado más Seguro para hacer Turismo en México” y Saltillo recibió el reconocimiento como “Ciudad de Excelencia”, ambos otorgados por la Federación Iberoamericana de Periodistas de Turismo. Asimismo, la Secretaría de Turismo de México entregó el Premio a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2026 a la Ruta Vinos & Dinos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-participa-en-primera-sesion-de-secretarios-en-tianguis-turistico-2026-MH20278172

En su edición número 50, la entidad también obtuvo el reconocimiento al Mejor Stand del evento, resultado de una votación en redes sociales organizada por Factor Meetings, donde destacó por un diseño creativo que resaltó la cultura vaquera y la riqueza paleontológica del estado.

Martha Elena Moncada Zertuche, encargada de la SECTUR Coahuila, señaló que la participación estatal contó con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que ha permitido posicionar a Coahuila en un nuevo nivel turístico, con mayor proyección y competitividad.

Durante el encuentro se concretaron más de 700 citas de negocios, impulsando la promoción y comercialización de los destinos del estado, además de generar acuerdos, rutas de comercialización y alianzas estratégicas con actores del sector.

Entre las actividades destacadas, se proyectó la temporada 15 del programa Pati’s Mexican Table, conducido por la chef Pati Jinich, donde aparece Coahuila. También se presentó el Festival del Rodeo Saltillo 2026, que se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre.

$!Se concretaron más de 700 citas de negocios durante el Tianguis.
Se concretaron más de 700 citas de negocios durante el Tianguis. CORTESÍA

Además, se anunciaron nuevas rutas aéreas desde Saltillo hacia Cancún y Guadalajara, y se sostuvieron reuniones con representantes de TAR Aerolíneas, Decathlon México y MAS Comunicación, entre otros.

La delegación coahuilense también participó en encuentros con la Asociación de Secretarios de Turismo A.C. (ASETUR), el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR) y con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez.

Adicionalmente, se obtuvieron reconocimientos como el otorgado a la Arreada de Múzquiz por preservar las costumbres regionales; a Cuatro Ciénegas por su arqueología y paleontología; a Múzquiz por su gastronomía; así como al Festival de la Carne Asada, a Sabinas por su feria, y a Elizabeth García por la preservación de tradiciones culinarias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/recibe-saltillo-premio-internacional-ciudad-de-excelencias-en-tianguis-turistico-2026-FC20333512

“Fue una participación muy productiva y completa; sostuvimos reuniones de trabajo con representantes de la industria, promocionamos a Coahuila como un destino seguro y competitivo, ganamos premios, concretamos citas de negocios y alianzas en el sector”, expresó Martha Moncada.

Finalmente, destacó que este logro fue resultado del trabajo conjunto entre SECTUR Coahuila, PRO Coahuila y toda la cadena de valor del turismo, que participó activamente en este importante escaparate nacional.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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