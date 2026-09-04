Destituyen a las dos policías de Parras tras video viral que ellas mismas grabaron y publicaron

El funcionario explicó que, en cuanto las autoridades tuvieron conocimiento de las imágenes que comenzaron a circular la noche anterior, se convocó de manera extraordinaria a la Comisión de Honor y Justicia para revisar los hechos y determinar las medidas correspondientes contra los agentes involucrados.

PARRAS, COAH.- Las dos agentes de la Policía Municipal de Parras fueron dadas de baja de la corporación luego de que un video difundido en redes sociales el pasado miércoles exhibiera una conducta considerada inapropiada durante el desempeño de sus funciones, informó Rolando Noé Fernández Martínez, director de Seguridad Pública Municipal.

“En cuanto tuvimos conocimiento de estos hechos, se citó a la Comisión de Honor y Justicia y se tomó la decisión de la baja de los elementos”, señaló Fernández Martínez, quien aseguró que la corporación actuó de manera inmediata ante los señalamientos.

La resolución de la comisión de este jueves derivó en la separación de los dos policías, quienes fueron notificados de la determinación durante el mismo día, alrededor del mediodía, conforme al procedimiento establecido en la legislación de seguridad pública de Coahuila.

El director sostuvo que la administración municipal no pretende encubrir conductas indebidas dentro de la corporación y advirtió que no se permitirá el uso incorrecto de las unidades, uniformes o atribuciones policiales, independientemente de quién esté involucrado.

“No vamos a ser tapaderas de nadie. No vamos a solapar ningún tipo de situación, mucho menos cuando se trate del mal uso de las unidades, del uniforme o de alguna falta de respeto hacia los ciudadanos o hacia los propios compañeros”, afirmó.

Fernández Martínez aseguró que la decisión habría sido la misma aunque el comportamiento de los agentes no hubiera sido exhibido en redes sociales, debido a que este tipo de situaciones son competencia de la Comisión de Honor y Justicia y deben ser atendidas mediante los procedimientos internos correspondientes.

El jefe policiaco explicó además que la reincorporación de los elementos separados a otra institución de seguridad puede complicarse, debido a que los antecedentes derivados de este tipo de procedimientos quedan registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y pueden ser consultados durante futuros procesos de ingreso y evaluaciones de control y confianza.