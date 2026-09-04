Destituyen a las dos policías de Parras tras video viral que ellas mismas grabaron y publicaron

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Destituyen a las dos policías de Parras tras video viral que ellas mismas grabaron y publicaron
    Rolando Noé Fernández Martínez, director de Seguridad Pública Municipal de Parras, informó sobre la baja de los dos agentes. CORTESÍA

La Comisión de Honor y Justicia resolvió separar a los agentes luego de revisar el comportamiento exhibido

PARRAS, COAH.- Las dos agentes de la Policía Municipal de Parras fueron dadas de baja de la corporación luego de que un video difundido en redes sociales el pasado miércoles exhibiera una conducta considerada inapropiada durante el desempeño de sus funciones, informó Rolando Noé Fernández Martínez, director de Seguridad Pública Municipal.

El funcionario explicó que, en cuanto las autoridades tuvieron conocimiento de las imágenes que comenzaron a circular la noche anterior, se convocó de manera extraordinaria a la Comisión de Honor y Justicia para revisar los hechos y determinar las medidas correspondientes contra los agentes involucrados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pierde-control-y-choca-contra-palmera-en-periferico-de-saltillo-resulta-lesionado-IL23283784

“En cuanto tuvimos conocimiento de estos hechos, se citó a la Comisión de Honor y Justicia y se tomó la decisión de la baja de los elementos”, señaló Fernández Martínez, quien aseguró que la corporación actuó de manera inmediata ante los señalamientos.

La resolución de la comisión de este jueves derivó en la separación de los dos policías, quienes fueron notificados de la determinación durante el mismo día, alrededor del mediodía, conforme al procedimiento establecido en la legislación de seguridad pública de Coahuila.

El director sostuvo que la administración municipal no pretende encubrir conductas indebidas dentro de la corporación y advirtió que no se permitirá el uso incorrecto de las unidades, uniformes o atribuciones policiales, independientemente de quién esté involucrado.

“No vamos a ser tapaderas de nadie. No vamos a solapar ningún tipo de situación, mucho menos cuando se trate del mal uso de las unidades, del uniforme o de alguna falta de respeto hacia los ciudadanos o hacia los propios compañeros”, afirmó.

Fernández Martínez aseguró que la decisión habría sido la misma aunque el comportamiento de los agentes no hubiera sido exhibido en redes sociales, debido a que este tipo de situaciones son competencia de la Comisión de Honor y Justicia y deben ser atendidas mediante los procedimientos internos correspondientes.

El jefe policiaco explicó además que la reincorporación de los elementos separados a otra institución de seguridad puede complicarse, debido a que los antecedentes derivados de este tipo de procedimientos quedan registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y pueden ser consultados durante futuros procesos de ingreso y evaluaciones de control y confianza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/trasladan-a-barrientos-a-detenidos-por-multihomicidio-de-familia-de-musico-de-camilo-septimo-JL23282784

El caso también llevó a plantear la instalación de cámaras al interior de las patrullas municipales. Actualmente las unidades no cuentan con estos dispositivos, por lo que Fernández Martínez adelantó que propondrá al Alcalde analizar su colocación para fortalecer la supervisión de los agentes y contar con mayores elementos sobre su actuación durante los recorridos.

El director agregó que el ingreso a la corporación contempla un proceso de selección que puede extenderse entre seis meses y un año, con evaluaciones psicométricas, psicológicas y de conocimientos, además de exámenes de control y confianza y un periodo de formación inicial de aproximadamente cuatro a seis meses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Destitución
Policía
Videos

Localizaciones


Parras de la Fuente

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania
Si bien Putin se enfrenta a la presión del público y de los oligarcas rusos, aún no es suficiente para amenazar su control sobre Moscú.

La caída en los índices de aprobación de Putin es una señal de alerta; los rusos están frustrados con la guerra en Ucrania