Destrozan en tres días biciestacionamiento del Centro Histórico de Saltillo

La iniciativa había sido celebrada por promover la movilidad activa y ofrecer un espacio seguro para que ciclistas estacionaran sus bicicletas sin afectar los cajones destinados a automóviles. “El uso de la bicicleta es parte del sistema integral de movilidad, el cual debe ofrecer condiciones para que las personas puedan trasladarse con seguridad”, señaló el colectivo al anunciar la instalación.

El biciestacionamiento instalado por el colectivo Transporte Digno Saltillo en el cruce de Victoria y Acuña, en pleno Centro Histórico de Saltillo, fue destrozado aparentemente por un automóvil que pasó por encima de la estructura.

Sin embargo, la estructura no duró más de tres días en pie. “Más nos tardamos en hacer e instalar el biciestacionamiento, que un carrocentrista en ir a destruirlo en tres días”, expresó el grupo a través de sus redes sociales, acompañando el mensaje con fotografías del daño.

Marco Polo Hernández, uno de los integrantes del Colectivo, señaló que la intervención de urbanismo táctico sirve para visibilizar la infraestructura que favorece el derecho humano a la movilidad, así como de ejemplo para probar que se pueden asier intervenciones con materiales reciclados.

“Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía pero en específico a las autoridades municipales para que cuiden esta infraestructura que hicimos los ciudadanos pero también que la replique y se haga infraestructura permanente en todo el centro histórico y en toda la ciudad porque es increíble que en el centro histórico no tengamos ningún estacionamiento para que la gente que usa la bicicleta como una extensión de su autonomía. Esto es una manera en que podemos hacer visible la infraestructura que garantiza el derecho humano a la movilidad, ciudadanos cuídenla”, expuso Hernández el domingo pasado.

El colectivo adelantó que solicitará a la Comisión de Protección Ciudadana la revisión de las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de identificar al responsable del atropello urbano. “No quitaba lugar de estacionamiento a nadie; estaba en un área que corresponde al paso peatonal”, reiteraron, al tiempo que exigieron respeto a las iniciativas que buscan una ciudad más inclusiva y segura para todas y todos.