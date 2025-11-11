Detienen a cinco por venta de centenarios falsos, en Coahuila

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Detienen a cinco por venta de centenarios falsos, en Coahuila
    La detención estuvo a cargo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Coahuila.

Los sujetos son originarios del estado de Jalisco

Cinco hombres originarios del estado de Jalisco fueron detenidos este martes por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Coahuila, luego de ser señalados como presuntos responsables de ofrecer centenarios falsos en distintas vialidades.

Los detenidos fueron identificados como José Armando “N”, de 33 años; José Luis “N”, de 41; Marco Antonio “N”, de 37; Guadalupe Alberto “N”, de 45; y Alberto “N”, de 32, todos procedentes de Tonalá y Guadalajara, Jalisco. Junto con ellos fue asegurada una camioneta GMC con placas del mismo estado, la cual quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

La detención fue resultado de un trabajo coordinado entre el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, la Unidad de Policía Cibernética, el Centro de Control y Comando y el C4 Estatal, dependencias que dieron seguimiento a diversos reportes ciudadanos. En ellos, se advertía sobre un grupo de hombres que ofrecía monedas centenario en la vía pública, aparentemente a precios menores a su valor real.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran a hombre sin vida en un arroyo, en Saltillo

De acuerdo con los reportes, las personas que adquirían las piezas eran informadas más tarde, al intentar venderlas o cambiarlas, que se trataba de réplicas o falsificaciones. Con base en los testimonios de las víctimas, los agentes lograron identificar las características del vehículo en el que se desplazaban los sospechosos, así como sus perfiles físicos.

Tras un operativo de localización, las autoridades interceptaron la camioneta y procedieron a la detención de los cinco hombres, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

Según las primeras indagatorias, se presume que podría haber personas afectadas también en las ciudades de Durango y Monterrey, por lo que no se descarta que el grupo haya operado en otros estados del norte del país.

