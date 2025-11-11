Semar presenta resultados del ‘Plan Colima’: reporta 22 detenidos en 5 municipios

En el marco de la Estrategia de Seguridad ‘Plan Colima’, la Secretaría de Marina (Semar) informó sobre la detención de 22 personas, entre ellas 20 hombres y dos mujeres, con el principal objetivo de frenar la creciente violencia que se registra en el estado.

Los operativos se realizaron los municipios Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez, Armería y Colima, en colonias como San Martín, Playa Azul, Lomas del Mar, La Palmita y El Moralete.

Es de destacar que el ‘Plan Colima’ se desarrolló con éxito gracias a la la Armada de México, a través de la Sexta Región Naval, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo.