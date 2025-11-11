Semar presenta resultados del ‘Plan Colima’: reporta 22 detenidos en 5 municipios

    En el marco de la Estrategia de Seguridad ‘Plan Colima’, la Secretaría de Marina (Semar) informó sobre la detención de 22 personas. FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Marina dio un informe detallado de los resultados recientes de la Estrategia de Seguridad ‘Plan Colima’

En el marco de la Estrategia de Seguridad ‘Plan Colima’, la Secretaría de Marina (Semar) informó sobre la detención de 22 personas, entre ellas 20 hombres y dos mujeres, con el principal objetivo de frenar la creciente violencia que se registra en el estado.

Los operativos se realizaron los municipios Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez, Armería y Colima, en colonias como San Martín, Playa Azul, Lomas del Mar, La Palmita y El Moralete.

Es de destacar que el ‘Plan Colima’ se desarrolló con éxito gracias a la la Armada de México, a través de la Sexta Región Naval, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo.

SEMAR PRESENTA RESULTADOS DEL ‘PLAN COLIMA’

En las diversas operaciones, la Semar aseguró estos artefactos:

* 4 armas cortas;

* 421 cartuchos útiles de distintos calibres;

* 7 cargadores;

* 1 machete;

* 3 pipas;

* 2 inmuebles;

* 4 motocicletas, una de ellas contaba con reporte de robo;

* 101 dosis de una sustancia con características de metanfetamina;

* 5 dosis de marihuana;

* 1 cigarro de marihuana.

Todo esto, junto con las personas detenidas, fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación.

