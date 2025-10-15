DIF Saltillo abre centro de acopio para apoyar a afectados por lluvias en Veracruz

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    DIF Saltillo abre centro de acopio para apoyar a afectados por lluvias en Veracruz
    El centro de acopio está ubicado en Dámaso Rodríguez 275, colonia Nuevo Centro Metropolitano. FOTO: VANGUARDIA

Las donaciones tienen como objetivo brindar apoyo a las familias más afectadas por las lluvias

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del DIF municipal, abrió un centro de acopio en sus instalaciones con el objetivo de apoyar a las zonas más afectadas por las intensas lluvias que recientemente impactaron al estado de Veracruz.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta causa y contribuir con donaciones que serán de gran ayuda para las familias afectadas.

“Tu ayuda puede hacer la diferencia; pueden realizar sus donaciones y formar parte del cambio para quienes más lo necesitan en estos momentos”, señaló López Naranjo, enfatizando la importancia de la solidaridad de los saltillenses en situaciones de emergencia.

El centro de apoyo se encuentra ubicado en la calle Dámaso Rodríguez 275, colonia Nuevo Centro Metropolitano, y estará recibiendo donativos de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Entre los artículos que se solicitan se incluyen productos de higiene personal y de limpieza, alimentos no perecederos, pañales para adultos y bebés, colchonetas e impermeables. Todo lo recaudado será trasladado a las comunidades afectadas para atender necesidades básicas y contribuir a la recuperación de quienes resultaron perjudicados por las lluvias.

El DIF Saltillo hace un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para que, con su apoyo, se pueda brindar un alivio inmediato y efectivo a las familias veracruzanas que enfrentan pérdidas materiales y dificultades derivadas de este fenómeno natural. La participación de la comunidad es clave para lograr un impacto positivo y ayudar a quienes más lo necesitan en estos momentos críticos.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

