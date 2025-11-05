DIF Saltillo entrega 150 aparatos auditivos más con el programa ‘Te Escucho con Amor’

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado por la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, encabezó la Segunda Entrega de Aparatos Auditivos “Te Escucho con Amor”, con la que se cumplió el 100 por ciento de las solicitudes recibidas durante este año.

En esta segunda entrega se otorgaron 150 aparatos auditivos, que se suman a los 217 entregados en la primera edición, alcanzando un total de 367 beneficiarios en 2025. Este logro fue posible gracias a la coordinación del DIF municipal con el DIF Estatal, Inspira Coahuila y la empresa Audio Care.

“Lo que buscamos es hacer sinergia con la iniciativa privada y la sociedad civil, porque cuando unimos esfuerzos llegamos a más gente; así vamos a seguir trabajando porque todo lo que hacemos está encaminado a una mejora de la calidad de vida de la gente”, afirmó el alcalde Javier Díaz durante el evento.

Por su parte, Luly López Naranjo agradeció el respaldo del alcalde y de las organizaciones que se suman al programa, destacando el impacto positivo en los sectores más vulnerables.

“Aquí en el DIF tenemos el compromiso de hacer las cosas con amor; este programa en particular no solo beneficia a la persona que recibe el aparato, sino también a toda su familia”, expresó.