DIF Saltillo entrega 150 aparatos auditivos más con el programa ‘Te Escucho con Amor’
El programa se realiza en coordinación con DIF Estatal, Inspira Coahuila y la empresa Audio Care.
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado por la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, encabezó la Segunda Entrega de Aparatos Auditivos “Te Escucho con Amor”, con la que se cumplió el 100 por ciento de las solicitudes recibidas durante este año.
En esta segunda entrega se otorgaron 150 aparatos auditivos, que se suman a los 217 entregados en la primera edición, alcanzando un total de 367 beneficiarios en 2025. Este logro fue posible gracias a la coordinación del DIF municipal con el DIF Estatal, Inspira Coahuila y la empresa Audio Care.
“Lo que buscamos es hacer sinergia con la iniciativa privada y la sociedad civil, porque cuando unimos esfuerzos llegamos a más gente; así vamos a seguir trabajando porque todo lo que hacemos está encaminado a una mejora de la calidad de vida de la gente”, afirmó el alcalde Javier Díaz durante el evento.
Por su parte, Luly López Naranjo agradeció el respaldo del alcalde y de las organizaciones que se suman al programa, destacando el impacto positivo en los sectores más vulnerables.
“Aquí en el DIF tenemos el compromiso de hacer las cosas con amor; este programa en particular no solo beneficia a la persona que recibe el aparato, sino también a toda su familia”, expresó.
Durante la entrega, de manera simbólica, el alcalde y la presidenta honoraria colocaron un aparato auditivo a Santiago Aguilera López, un niño de cuatro años que pudo escuchar por primera vez en su vida, así como al señor Manuel Venegas González, quien destacó la importancia del dispositivo para mejorar su interacción diaria.
“Gracias a esto puedo escuchar las voces de mis seres queridos; no solo es volver a captar sonidos, sino conectar con las personas y con el resto del mundo”, compartió Venegas González.
El programa “Te Escucho con Amor” forma parte de un trabajo integral del DIF municipal, que este año también incluyó la entrega de 236 aparatos auditivos adicionales, cirugías de cataratas, labio y paladar hendido, operaciones de corazón, así como la colocación de implantes cocleares, contribuyendo a la mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía.
Al evento también asistieron el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala, y Karina Valdés Ávalos, directora de Audio Care, así como beneficiarios y acompañantes que fueron testigos de la transformación que estos apoyos representan en la vida de las personas.
Con esta acción, el gobierno municipal reafirma su compromiso de impulsar programas de inclusión y apoyo social, acercando servicios de salud auditiva a quienes más lo necesitan y fortaleciendo el bienestar de las familias saltillenses.