DIF Saltillo y la Facultad de Jurisprudencia presentan el libro ‘Tu Aventura, Tus Derechos’ y firman convenio

Con el objetivo de promover el conocimiento y la vivencia de los derechos de la niñez, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezó la presentación del libro “Tu Aventura, Tus Derechos”, en colaboración con la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Durante el evento, también se firmó un convenio de colaboración entre ambas instituciones para fortalecer acciones conjuntas en favor de la comunidad saltillense.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Centro Infantil Zaragoza, donde niñas y niños participaron en dinámicas y recibieron ejemplares del libro, diseñado especialmente para acercarles de manera lúdica y accesible al conocimiento de sus derechos.

“Este libro es una herramienta clave para las niñas y niños, tiene el propósito de acercar a la niñez a temas fundamentales para su vida y aborda derechos esenciales como el derecho a la educación, a la salud, a la familia, al juego y a ser escuchados”, señaló Luly López Naranjo.

La presidenta honoraria destacó que la publicación está elaborada con lenguaje claro, ilustraciones atractivas y actividades interactivas, lo que permite que los pequeños no solo aprendan, sino que también reflexionen sobre la importancia de ejercer y respetar sus derechos en su vida cotidiana.