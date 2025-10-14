DIF Saltillo y la Facultad de Jurisprudencia presentan el libro ‘Tu Aventura, Tus Derechos’ y firman convenio

Saltillo
/ 14 octubre 2025
    DIF Saltillo y la Facultad de Jurisprudencia presentan el libro ‘Tu Aventura, Tus Derechos’ y firman convenio
    Además de la presentación, el DIF Saltillo firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Jurisprudencia para fortalecer acciones conjuntas en favor de la ciudadanía. FOTO: CORTESÍA

El libro busca acercar a niñas y niños a temas fundamentales sobre sus derechos esenciales, como educación, salud, familia, juego y ser escuchados

Con el objetivo de promover el conocimiento y la vivencia de los derechos de la niñez, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezó la presentación del libro “Tu Aventura, Tus Derechos”, en colaboración con la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Durante el evento, también se firmó un convenio de colaboración entre ambas instituciones para fortalecer acciones conjuntas en favor de la comunidad saltillense.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Centro Infantil Zaragoza, donde niñas y niños participaron en dinámicas y recibieron ejemplares del libro, diseñado especialmente para acercarles de manera lúdica y accesible al conocimiento de sus derechos.

“Este libro es una herramienta clave para las niñas y niños, tiene el propósito de acercar a la niñez a temas fundamentales para su vida y aborda derechos esenciales como el derecho a la educación, a la salud, a la familia, al juego y a ser escuchados”, señaló Luly López Naranjo.

La presidenta honoraria destacó que la publicación está elaborada con lenguaje claro, ilustraciones atractivas y actividades interactivas, lo que permite que los pequeños no solo aprendan, sino que también reflexionen sobre la importancia de ejercer y respetar sus derechos en su vida cotidiana.

Luly López, presidenta honoraria del DIF, destacó que estas acciones ponen a la niñez en el centro de las políticas y programas del DIF. FOTO: CORTESÍA

El libro “Tu Aventura, Tus Derechos” busca convertirse en una herramienta educativa y formativa, tanto en el aula como en el hogar, fomentando valores de respeto, empatía y participación entre las nuevas generaciones.

Durante su mensaje, Luly López destacó la importancia de la colaboración entre el DIF Saltillo y la Facultad de Jurisprudencia, al considerar que el trabajo conjunto entre las instituciones públicas y académicas fortalece el tejido social y amplía el impacto de los programas en beneficio de la ciudadanía.

“Con la presentación del libro y la firma de este convenio, el DIF Saltillo reafirma su compromiso de poner a la niñez en el centro de sus acciones”, expresó.

Temas


Derechos humanos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


DIF Saltillo

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

