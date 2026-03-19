Diócesis de Saltillo celebrará el 15 aniversario de su Plan Diocesano de Pastoral

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Diócesis de Saltillo celebrará el 15 aniversario de su Plan Diocesano de Pastoral
    Esta etapa se basa en tres ejes: dignidad humana, relaciones fraternas y valor de la familia. OMAR SAUCEDO

La celebración busca reconocer logros y reflexionar sobre retos pendientes

La Diócesis de Saltillo invitó a la comunidad católica a participar en la celebración por el 15 aniversario de la implementación de su Plan Diocesano de Pastoral, instrumento que ha sido clave para fortalecer a la Iglesia local como un “Pueblo de Dios, peregrino de la esperanza”.

De acuerdo con el obispo de Saltillo, Hilario González García, este aniversario representa una oportunidad para reconocer los avances logrados, así como reflexionar sobre los retos que aún enfrenta la comunidad eclesial, en un contexto que impulsa la comunión, la participación y la misión bajo el espíritu de sinodalidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llegaran-a-saltillo-las-reliquias-de-san-pascual-bailon-recorreran-parroquias-del-8-al-22-de-marzo-CL19473450

El objetivo de la conmemoración es reafirmar el compromiso de consolidar una “Iglesia en salida”, caracterizada por ser fraterna, solidaria y misionera, además de dar continuidad a la primera etapa del plan pastoral, centrada en la organización de comunidades fraternas.

Esta etapa contempla tres ejes fundamentales: la dignidad del ser humano, las relaciones fraternas y el valor de la familia como base de la sociedad.

Como parte de las acciones conmemorativas, se solicitó incluir una intención de acción de gracias en todas las misas del domingo 22 de marzo, con el fin de unir a la comunidad en esta celebración significativa.

Asimismo, se programaron celebraciones eucarísticas especiales. El 21 de marzo a las 20:00 horas se realizará una misa en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, presidida por el obispo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/asiste-hilario-gonzalez-a-encuentro-de-obispos-tex-mex-AN19419485

El 22 de marzo se llevarán a cabo dos celebraciones adicionales: a las 10:30 horas en la Parroquia del Sagrario de la Catedral, también encabezada por el obispo, y a las 12:00 horas en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, que será presidida por el presbítero César Isidro Córdova Castillo.

La Diócesis exhortó a los fieles a participar en estas actividades y a mantener vivo el compromiso pastoral, confiando en la guía de la Virgen María para continuar con la misión evangelizadora en la región.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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