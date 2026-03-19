Diócesis de Saltillo celebrará el 15 aniversario de su Plan Diocesano de Pastoral

La Diócesis de Saltillo invitó a la comunidad católica a participar en la celebración por el 15 aniversario de la implementación de su Plan Diocesano de Pastoral, instrumento que ha sido clave para fortalecer a la Iglesia local como un “Pueblo de Dios, peregrino de la esperanza”. De acuerdo con el obispo de Saltillo, Hilario González García, este aniversario representa una oportunidad para reconocer los avances logrados, así como reflexionar sobre los retos que aún enfrenta la comunidad eclesial, en un contexto que impulsa la comunión, la participación y la misión bajo el espíritu de sinodalidad.

El objetivo de la conmemoración es reafirmar el compromiso de consolidar una “Iglesia en salida”, caracterizada por ser fraterna, solidaria y misionera, además de dar continuidad a la primera etapa del plan pastoral, centrada en la organización de comunidades fraternas. Esta etapa contempla tres ejes fundamentales: la dignidad del ser humano, las relaciones fraternas y el valor de la familia como base de la sociedad. Como parte de las acciones conmemorativas, se solicitó incluir una intención de acción de gracias en todas las misas del domingo 22 de marzo, con el fin de unir a la comunidad en esta celebración significativa. Asimismo, se programaron celebraciones eucarísticas especiales. El 21 de marzo a las 20:00 horas se realizará una misa en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, presidida por el obispo.

El 22 de marzo se llevarán a cabo dos celebraciones adicionales: a las 10:30 horas en la Parroquia del Sagrario de la Catedral, también encabezada por el obispo, y a las 12:00 horas en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, que será presidida por el presbítero César Isidro Córdova Castillo. La Diócesis exhortó a los fieles a participar en estas actividades y a mantener vivo el compromiso pastoral, confiando en la guía de la Virgen María para continuar con la misión evangelizadora en la región.

Publicidad

Temas

Religión Sacerdotes

Localizaciones

Coahuila Saltillo

