Diócesis de Saltillo fija meta de 120 toneladas para campaña Alimenta

La iniciativa, convocada por el obispo Hilario González García, contempla la participación de voluntarios y donadores, quienes podrán aportar productos en especie durante los periodos establecidos.

La Diócesis de Saltillo estableció una meta de 120 toneladas de alimentos para la campaña anual Alimenta, mediante la cual se busca contribuir a garantizar una alimentación básica, digna y saludable para personas en situación de necesidad.

Del 1 al 31 de octubre, los donativos serán recibidos de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas, en el Banco de Alimentos de Cáritas Saltillo, ubicado en el bulevar Vito Alessio Robles número 4707, colonia Asturias.

En caso de requerir la recolección del donativo, los interesados podrán comunicarse al teléfono 844 106 9516.

PARROQUIAS TAMBIÉN RECIBIRÁN VÍVERES

Una segunda etapa de recepción se desarrollará del 16 de octubre al 30 de noviembre en las parroquias de la Vicaría Nuestra Señora de Guadalupe.

Para obtener información sobre esta modalidad, la Diócesis proporcionó el número telefónico 866 630 0254.

En el documento fechado el 25 de septiembre, el obispo Hilario González García hizo un llamado a la participación en esta actividad, que contempla la distribución de los alimentos recolectados mediante diversos programas dirigidos a personas que requieren apoyo.