Rusia, Irán, Cuba y Brasil condenan ataques a Venezuela y captura de Maduro por órdenes de Trump

Rusia, Irán y Cuba lideraron una condena internacional contra Estados Unidos tras una operación militar en territorio venezolano que resultó en bombardeos y la captura de Nicolás Maduro.

Estos países calificaron la intervención como una violación flagrante de la soberanía venezolana y una amenaza a la paz regional.

Los puntos principales de la respuesta diplomática son:

Rusia: El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso condenó la “agresión militar”, exigió conocer el paradero de Maduro y pidió evitar una escalada mayor en la región. Previamente, Moscú ya había exigido explicaciones por lo que consideró actos de “piratería” y “robo de Estado” por parte de EE. UU. en el Caribe.