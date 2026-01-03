Rusia, Irán, Cuba y Brasil condenan ataques a Venezuela y captura de Maduro por órdenes de Trump
Rusia, Irán y Cuba lideraron una condena internacional contra Estados Unidos tras una operación militar en territorio venezolano que resultó en bombardeos y la captura de Nicolás Maduro.
Estos países calificaron la intervención como una violación flagrante de la soberanía venezolana y una amenaza a la paz regional.
Los puntos principales de la respuesta diplomática son:
Rusia: El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso condenó la “agresión militar”, exigió conocer el paradero de Maduro y pidió evitar una escalada mayor en la región. Previamente, Moscú ya había exigido explicaciones por lo que consideró actos de “piratería” y “robo de Estado” por parte de EE. UU. en el Caribe.
Cuba: El canciller Bruno Rodríguez calificó el plan de Washington como una “grave amenaza para el derecho internacional” y una escalada de agresión militar y guerra psicológica con consecuencias impredecibles.
Irán: Teherán rechazó el ataque militar por considerarlo un acto desafiante a la integridad territorial de Venezuela y ofreció su cooperación ante lo que denominó bloqueos ilegales.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó que la captura de Maduro y los bombardeos “cruzan una línea inaceptable”. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó “profunda preocupación” y solicitó reuniones urgentes ante la ONU.
La operación militar fue confirmada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien justificó las acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico y el comercio ilegal de armas entre Irán y Venezuela.