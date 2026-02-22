Disminución de 63% en robos es gracias a coordinación y tecnología: Alcalde de Saltillo

Saltillo
/ 22 febrero 2026
    Disminución de 63% en robos es gracias a coordinación y tecnología: Alcalde de Saltillo
    La reducción es resultado del trabajo coordinado entre municipio, estado, ciudadanía y fuerzas federales, coincidieron autoridades. CORTESÍA

En la reunión de seguridad participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno

El alcalde Javier Díaz González informó durante la reunión de seguridad que en lo que va del año se ha registrado una disminución significativa en la incidencia delictiva en la ciudad, resultado del trabajo coordinado que se mantiene de manera permanente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la ciudadanía y las fuerzas federales.

El edil señaló que, al comparar el periodo del 1 de enero de 2025 con el mismo lapso de 2026, se presenta una reducción del 63.51 por ciento en el total de robos.

Entre los datos más relevantes, destacó la disminución del 80 por ciento en robos a casa habitación y del 50 por ciento en el robo de vehículo automotor.

“La idea es redoblar esfuerzos y no dar un paso atrás en materia de seguridad, siempre en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, y trabajar con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, con las fiscalías, la Policía Estatal y nosotros, como municipio, hacer lo que nos toca”, expresó el Alcalde.

$!Javier Díaz recordó que se entregarán 500 nuevas cámaras de videovigilancia.
Javier Díaz recordó que se entregarán 500 nuevas cámaras de videovigilancia. CORTESÍA

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad, Díaz González anunció que se incrementarán los operativos en los principales bulevares de la ciudad y que este lunes se entregarán 500 cámaras de videovigilancia, que se sumarán a las existentes, así como a las instaladas por el Gobierno del Estado, con el objetivo de superar las 2 mil cámaras en operación. Esto permitirá mejorar la capacidad de reacción ante incidentes y reforzar las tareas de prevención.

$!En la reunión se entregaron reconocimientos a las oficiales Karen Alejandra Ruiz Mendoza y Beatriz Alejandra García Ruiz.
En la reunión se entregaron reconocimientos a las oficiales Karen Alejandra Ruiz Mendoza y Beatriz Alejandra García Ruiz. CORTESÍA

RECONOCEN A ELEMENTOS

Durante la reunión también se entregaron reconocimientos a las oficiales Karen Alejandra Ruiz Mendoza y Beatriz Alejandra García Ruiz, quienes rescataron a dos personas adultas mayores durante un incendio registrado en la Zona Centro.

Asimismo, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó el acompañamiento del coronel de Infantería de Estado Mayor, Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería, en el programa de Vinculación Universitaria realizado recientemente en la Universidad La Salle, subrayando la participación activa del alumnado.

En el encuentro, los titulares de los distintos agrupamientos presentaron informes sobre detenciones relevantes, así como acciones de atención, reacción y prevención en beneficio de la población.

La reunión contó con la participación de representantes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y mandos de los distintos sectores de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

