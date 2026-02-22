Disminución de 63% en robos es gracias a coordinación y tecnología: Alcalde de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González informó durante la reunión de seguridad que en lo que va del año se ha registrado una disminución significativa en la incidencia delictiva en la ciudad, resultado del trabajo coordinado que se mantiene de manera permanente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la ciudadanía y las fuerzas federales.

El edil señaló que, al comparar el periodo del 1 de enero de 2025 con el mismo lapso de 2026, se presenta una reducción del 63.51 por ciento en el total de robos.

Entre los datos más relevantes, destacó la disminución del 80 por ciento en robos a casa habitación y del 50 por ciento en el robo de vehículo automotor.

“La idea es redoblar esfuerzos y no dar un paso atrás en materia de seguridad, siempre en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, y trabajar con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, con las fiscalías, la Policía Estatal y nosotros, como municipio, hacer lo que nos toca”, expresó el Alcalde.