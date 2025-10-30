Docente de primaria relata afectación de salud tras jornada laboral en Ramos Arizpe

/ 30 octubre 2025
    Docente de primaria relata afectación de salud tras jornada laboral en Ramos Arizpe
    Durante la entrevista, la docente explicó que desde hace un año recibe tratamiento por tiroides y ansiedad. “Cualquier cosa que me altera me provoca crisis”. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Sufrió una embolia después de un episodio de ansiedad en su plantel. Afirma que la carga de trabajo y el estrés docente pueden tener consecuencias físicas y emocionales

Una docente de una primaria en Ramos Arizpe relató que sufrió una afectación de salud mientras cumplía con su jornada laboral. De acuerdo con su testimonio, el episodio ocurrió el pasado 22 de octubre, tras una conversación con la dirección de su plantel sobre temas administrativos.

“Ese día yo llegué bien, tenía guardia, recibí a los niños y todo normal. Pero cuando terminé, fui a la dirección a aclarar una duda sobre una planeación. En ese momento me sentí mal”, dijo.

La maestra comentó que comenzó a presentar síntomas como debilidad en un brazo y pérdida de fuerza en una parte del cuerpo. “Levantaba la mano y la sentía rara, hasta que ya no pude mover bien el brazo ni la pierna derecha”, dijo. Compañeras del plantel solicitaron apoyo médico y fue trasladada para recibir atención.

Según su testimonio, en una primera clínica permaneció varias horas sin recibir diagnóstico y posteriormente fue llevada a otra institución donde se le detectó una embolia transitoria. “Gracias a Dios no hubo daño cerebral, pero me dijeron que debía mantenerme alejada de todo lo que me cause estrés”, compartió.

Durante la entrevista, la docente explicó que desde hace un año recibe tratamiento por tiroides y ansiedad. “Cualquier cosa que me altera me provoca crisis. Hago ejercicio para controlarlo, pero el estrés laboral también pesa”, dijo.

Agregó que en su escuela ha habido “mucha carga administrativa” desde el inicio del ciclo escolar. “Nos piden demasiados reportes, planeaciones y actividades. No es solo dar clase, hay mucho trabajo detrás”, expresó. También mencionó que otras maestras de la misma institución se retiraron recientemente por motivos de salud o desgaste emocional.

La profesora señaló que, tras el incidente, ha permanecido con incapacidad médica y que continúa con algunas secuelas. “A veces se me entume la pierna o la mano. Me dijeron que puede repetirse en cualquier momento, en un día o en un año, no se sabe”, mencionó.

Comentó que inició trámites legales para solicitar un cambio de centro de trabajo y buscar apoyo sindical. “Voy a exigirlo porque no me siento tranquila. No quiero volver a pasar por algo así”, declaró.

Al final de la conversación, envió un mensaje a sus colegas y a las autoridades educativas:

“Invito a que practiquemos la empatía. Nos dan cursos sobre emociones, pero a veces no se aplican cuando uno pide apoyo. Todos reaccionamos diferente; lo importante es entender que la salud mental también se refleja en lo físico.”

Temas


Denuncias
Educación
Salud

Localizaciones


Ramos Arizpe

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

