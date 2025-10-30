IMSS Coahuila ayuda a más de 2 mil derechohabientes a recuperar la visión

    IMSS Coahuila ayuda a más de 2 mil derechohabientes a recuperar la visión
    Más de 2 mil pacientes han recuperado la visión gracias a estos procedimientos. FOTO: CORTESÍA

Implementan jornadas quirúrgicas para restaurar la visión de sus derechohabientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, a través de dos Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA) y un Hospital General de Zona (HGZ), ha fortalecido un programa permanente de cirugías de catarata que ha permitido a más de 2 mil derechohabientes recuperar su visión y mejorar significativamente su calidad de vida.

Las jornadas quirúrgicas forman parte de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento a la Atención Oftalmológica, implementadas mediante intervenciones ambulatorias con colocación de lentes intraoculares, enfocadas principalmente en personas adultas mayores. Esta población es especialmente vulnerable, ya que la pérdida de visión limita su independencia y afecta directamente su entorno familiar.

El HGZ No. 7 de Monclova, la UMAA No. 89 de Saltillo y la UMAA No. 90 de Torreón operan como centros referentes en atención oftalmológica para las regiones Centro, Sureste y Laguna. Los pacientes son canalizados a estos centros por médicos familiares y hospitales de segundo nivel. Gracias a la política de Cero Rechazo, las valoraciones se realizan de manera oportuna, asegurando que cada derechohabiente reciba la atención que necesita sin demoras.

Este programa de cirugías de catarata se suma a otras estrategias institucionales orientadas a brindar atención integral y humana, fortaleciendo la misión del IMSS de garantizar el derecho a la salud y la rehabilitación visual de su población derechohabiente.

Las intervenciones están dirigidas especialmente a personas adultas mayores, quienes enfrentan limitaciones de independencia por pérdida de visión.
Las intervenciones están dirigidas especialmente a personas adultas mayores, quienes enfrentan limitaciones de independencia por pérdida de visión. FOTO: CORTESÍA

Historias como la de Justa Álvarez reflejan el impacto de estas acciones. Diagnosticada con cataratas, tras su cirugía pudo recuperar por completo su visión y retomar sus actividades cotidianas sin dificultad. Álvarez compartió su experiencia:

“Para mí ha sido muy satisfactoria esta intervención ya que me ha permitido continuar con mi vida y mis actividades diarias, ya que yo me he dedicado a la cocina durante 35 años. Estoy muy agradecida con todo el personal de aquí (UMAA No. 89), tanto con los médicos como con las enfermeras que estuvieron al pendiente de mi operación de cataratas”.

De manera similar, Graciela Castillo expresó su gratitud tras la cirugía en la misma unidad:

“Yo he recibido muy buen trato con calidad y calidez durante todo el proceso, desde el diagnóstico hasta la recuperación de mi intervención de cataratas. Después de mi cirugía empecé a ver nuevamente sin dificultad, y ahora puedo leer los libros que no podía leer al empezar a perder mi vista hace un año”.

Las pacientes destacaron la atención humana, eficiente y cercana del personal médico y de enfermería durante todo el proceso.
Las pacientes destacaron la atención humana, eficiente y cercana del personal médico y de enfermería durante todo el proceso. FOTO: CORTESÍA

Ambas pacientes coincidieron en destacar la calidad y calidez del personal médico y de enfermería, así como la eficiencia en los tiempos de atención y seguimiento de sus intervenciones.

Gracias a estos esfuerzos, el IMSS Coahuila continúa consolidándose como una institución comprometida con el bienestar de la población, brindando soluciones efectivas a problemas de salud que afectan la autonomía y la calidad de vida de sus derechohabientes.

Las acciones en materia de salud visual reafirman el compromiso del Instituto con la prevención, tratamiento y recuperación integral, contribuyendo al fortalecimiento de una sociedad más activa, independiente y con mejor calidad de vida.

En suma, estas cirugías no solo restauran la vista, sino que transforman vidas, devolviendo a los adultos mayores la posibilidad de realizar sus actividades cotidianas con seguridad y confianza, demostrando el impacto positivo de una atención médica oportuna y de calidad en Coahuila.

