Donará DiDi 500 viajes gratuitos para beneficiarios del DIF Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo y la plataforma de transporte DiDi anunciaron una colaboración para facilitar el traslado de personas beneficiarias del DIF municipal, mediante la donación de 500 viajes gratuitos que les permitirán acudir a recibir atención y acceder a los programas de la institución. La iniciativa busca reducir las barreras de movilidad que enfrentan algunas familias para acudir a los servicios de atención médica, psicológica y social, además de representar un ahorro en sus gastos de traslado.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó la importancia de que las familias que más requieren apoyo conozcan esta alternativa y puedan utilizarla cuando lo necesiten. “Con esta colaboración, se busca reducir las barreras de movilidad y acercar los servicios del DIF a quienes más los necesitan, favoreciendo que puedan recibir atención médica, psicológica, social y otros apoyos, además de que los viajes gratuitos faciliten su llegada a nuestros servicios y representen un gasto menos para sus hogares”, señaló. Por su parte, Vicente Roquení López, director senior de Relaciones con Gobierno para DiDi Latinoamérica, explicó que esta colaboración incorpora el transporte como un apoyo complementario a los servicios que ofrece el DIF Saltillo. Añadió que el beneficio también contempla los traslados de familiares o personas cuidadoras que necesiten acompañar a los beneficiarios, quienes frecuentemente deben organizar sus tiempos y recursos para estar presentes durante la atención.

“Después de más de siete años en Coahuila, en DiDi queremos seguir participando en proyectos que respondan a las necesidades de la comunidad. En esta colaboración con el Gobierno Municipal y el DIF Saltillo, ponemos nuestra plataforma al servicio de un propósito compartido: que las personas puedan trasladarse para recibir los apoyos que necesitan. Con estos viajes gratuitos, buscamos facilitar su vida diaria y acompañar a las familias de Saltillo”, comentó.

Con esta colaboración, el Gobierno Municipal y DiDi buscan facilitar el acceso de las personas beneficiarias a los servicios del DIF Saltillo, mediante una alternativa de transporte sin costo que contribuya a disminuir los gastos de las familias y favorezca la continuidad de su atención.

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