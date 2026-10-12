Donará DiDi 500 viajes gratuitos para beneficiarios del DIF Saltillo

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    Donará DiDi 500 viajes gratuitos para beneficiarios del DIF Saltillo
    La colaboración pretende reducir las barreras de movilidad que impiden o dificultan que algunas personas reciban atención. CORTESÍA

El objetivo es facilitar el acceso a los servicios del DIF, especialmente para quienes enfrentan dificultades de movilidad

El Gobierno Municipal de Saltillo y la plataforma de transporte DiDi anunciaron una colaboración para facilitar el traslado de personas beneficiarias del DIF municipal, mediante la donación de 500 viajes gratuitos que les permitirán acudir a recibir atención y acceder a los programas de la institución.

La iniciativa busca reducir las barreras de movilidad que enfrentan algunas familias para acudir a los servicios de atención médica, psicológica y social, además de representar un ahorro en sus gastos de traslado.

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Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó la importancia de que las familias que más requieren apoyo conozcan esta alternativa y puedan utilizarla cuando lo necesiten.

“Con esta colaboración, se busca reducir las barreras de movilidad y acercar los servicios del DIF a quienes más los necesitan, favoreciendo que puedan recibir atención médica, psicológica, social y otros apoyos, además de que los viajes gratuitos faciliten su llegada a nuestros servicios y representen un gasto menos para sus hogares”, señaló.

Por su parte, Vicente Roquení López, director senior de Relaciones con Gobierno para DiDi Latinoamérica, explicó que esta colaboración incorpora el transporte como un apoyo complementario a los servicios que ofrece el DIF Saltillo.

Añadió que el beneficio también contempla los traslados de familiares o personas cuidadoras que necesiten acompañar a los beneficiarios, quienes frecuentemente deben organizar sus tiempos y recursos para estar presentes durante la atención.

$!Los viajes permitirán acudir a atención médica, psicológica y social, así como a otros programas y apoyos de la institución.
Los viajes permitirán acudir a atención médica, psicológica y social, así como a otros programas y apoyos de la institución. CORTESÍA

“Después de más de siete años en Coahuila, en DiDi queremos seguir participando en proyectos que respondan a las necesidades de la comunidad. En esta colaboración con el Gobierno Municipal y el DIF Saltillo, ponemos nuestra plataforma al servicio de un propósito compartido: que las personas puedan trasladarse para recibir los apoyos que necesitan. Con estos viajes gratuitos, buscamos facilitar su vida diaria y acompañar a las familias de Saltillo”, comentó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reporta-dif-saltillo-entrega-de-siete-implantes-cocleares-y-acciones-de-inclusion-CD23468028

Con esta colaboración, el Gobierno Municipal y DiDi buscan facilitar el acceso de las personas beneficiarias a los servicios del DIF Saltillo, mediante una alternativa de transporte sin costo que contribuya a disminuir los gastos de las familias y favorezca la continuidad de su atención.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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