Ebrio provoca accidente múltiple, en Saltillo

Un conductor presuntamente alcoholizado provocó un fuerte accidente automovilístico la tarde-noche de este jueves en la colonia San José de los Damnificados.

No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, los daños materiales fueron estimados en más de 60 mil pesos. Los hechos ocurrieron cerca de las 6:00 de la tarde, cuando David N. circulaba a bordo de un vehículo Ford Fusion, color blanco.

Transitaba con dirección al poniente sobre el bulevar Otilio González y, al llegar a la calle Bocanegra, intentó incorporarse al sentido sur. En ese momento, le quitó el derecho de paso a un vehículo Chevrolet Beat, color azul, que se encontraba en circulación.

El conductor afectado, identificado como Bryant Eliud, de 20 años de edad, no logró frenar a tiempo e impactó de manera directa al automóvil Fusion. Tras el percance, el presunto responsable intentó huir del lugar dando reversa, pero terminó colisionando contra una camioneta Mazda que también se encontraba en movimiento.

El accidente fue reportado de inmediato al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio. La autoridad procedió al aseguramiento del probable responsable por conducir en aparente estado de ebriedad, quien será sometido al dictamen correspondiente.

Al no lograrse un acuerdo para la reparación de los daños entre los conductores involucrados, se procedió al aseguramiento de los vehículos y a su traslado a un corralón municipal.